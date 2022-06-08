OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini arttırdı

OECD, son değerlendirmesinde Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini yüzde 3,7'ye yükselttiğini açıkladı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), "Savaşın Maliyeti" başlıklı "Haziran Ayı Ekonomik Görünüm Raporu” yayınlandı.

OECD, son raporunu Rusya-Ukrayna savaşının etkileri üzerine yapılandırdı.



Türkiye'nin ekonomik büyüme beklentisi 3,7 oldu

OECD, küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3'e indirirken, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini yüzde 3,7'ye yükseltti.

"Savaş ve Çin'in sıfır koronairüs vakası hedefi büyümeyi etkiledi"

Savaşın insani felaketle birlikte ekonomik toparlanmayı yavaşlattığı, dünya çapında insanları etkileyen bir hayat pahalılığı krizini tetiklediğine işaret edilen raporda, bunun Çin'in sıfır koronavirüs politikası ile birlikte küresel ekonomiyi daha yavaş büyüme ve artan enflasyon sürecine soktuğu belirtildi.

"Yüksek enflasyon dönemine girildi"

Raporda, özellikle enerji ve gıda fiyatlarındaki hızlı artışlardan kaynaklanan yüksek enflasyon dönemine girildiği anımsatılarak, bunun özellikle düşük gelirli insanları zora soktuğu, dünyanın en fakir ülkelerinde de ciddi gıda güvenliği riskleri ortaya çıkardığı ifade edildi.

"Ukrayna'daki durum ve arz zincirindeki kesintiler toparlanmayı olumsuz etkiliyor"

Dünya ekonomisinin savaş öncesinde salgının ardından güçlü büyüme sürecine girdiği anımsatılarak, Ukrayna'daki durum ve arz zincirindeki kesintilerin ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilediği belirtildi.

"Avrupa ülkelerindeki büyüme daha yavaş"

AA'nın haberine göre, raporda, büyümenin neredeyse bütün ekonomilerde beklenenden daha zayıf olacağına işaret edilerek, bundan en çok enerji ithalatı ve mültecilerin gelişi nedeniyle Avrupa ülkeleri olacağı ifade edildi.

"Büyümedeki yavaşlama savaşın bedeli"

"Dünya genelinde ülkeler, enflasyonist baskıları artıran, reel gelirleri ve harcamaları kısıtlayan ve toparlanmayı daha da yavaşlatan yüksek emtia fiyatlarından etkileniyor." ifadesine yer verilen raporda, büyümedeki yavaşlamanın savaşın bedeli olduğu belirtildi.

Enflasyonun küresel etkisi

Raporda, yüksek gıda ve enerji fiyatları ile tedarik zincirindeki sıkıntıların devam etmesinin enflasyonu önceden öngörülenden daha yüksek seviyelere çıkarabileceğine işaret edilerek, "OECD'nin yeni tahminleri, savaşın Almanya, İngiltere ve ABD'de 40 yılın en yüksek seviyelerine ulaşan enflasyon üzerindeki büyük ve küresel etkisini gösteriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Baskılar 2023'te de hissedilecek

Tedarik zincirinin zayıflaması, emtia fiyatlarındaki baskılar ve artan faiz oranları etkisinin 2023 boyunca hissedileceğine işaret edilen raporda, yıl sonunda çekirdek enflasyonun birçok büyük ekonomide merkez bankası hedeflerine yakın veya bunun üzerinde olacağı kaydedildi.

2022 ve 2023 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörüleri

Raporda, OECD'nin 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine yer verildi.

"Küresel büyüme yüzde 3 olacak"

Önceki "Aralık 2021" raporunda yüzde 4,5 olarak açıklanan 2022 küresel ekonomik büyüme tahmini son raporda, yüzde 3'e indirildi. Büyüme tahmini 2023 için de yüzde 2,8 olarak açıkladı.

"Türkiye büyüme tahmini yüzde 3,7"

Aralıkta bu yıl için yüzde 3,3 olarak açıklanan Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahmini ise bugün yayınlanan raporda yüzde 3,7'ye yükseltildi.

Türkiye ekonomisinin 2023'e ilişkin büyüme tahmini de yüzde 3 oldu.

Türkiye'nin enflasyon ve işsizlik verisi

Raporda, Türkiye'de enflasyonun bu yıl yüzde 72,3, gelecek yıl yüzde 35,1 olacağı, işsizlik oranının bu yıl ve gelecek yıl yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.