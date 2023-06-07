OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti Dünya Bankası'nın ardından OECD de Türkiye ekonomisi için büyüme beklentisini artırdığını açıklayarak, büyüme beklentisini de yüzde 2,8'den yüzde 3,6'ya revize etti.

AA

Enerji fiyatlarının düşmesi ve enflasyon verisinin gerilemesi derecelendirme kurumlarının Türk ekonomisinden beklentilerini artırdı.

Dünya Bankası, yayınladığı yeni raporla Türkiye'nin 2023 ve sonraki iki yıl için büyüme tahminin artırdığını açıklamıştı. Dünya Bankası'nın ardından Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) de Türkiye ekonomisi için büyüme beklentisini artırdı.

OECD, "Haziran Ayı Ekonomik Görünüm Raporu" yayınlandı.

Türkiye ekonomisi için büyüme beklentisi yüzde 2,8'den yüzde 3,6'ya çıktı

Martta bu yıl için yüzde 2,8 olarak açıklanan Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahmini, bugün yayımlanan raporda yüzde 3,6'ya yükseltildi.

İç talebin Türkiye'nin ekonomik büyümesinin ana itici gücü olmaya devam edeceği belirtildi.

Türkiye ekonomisinin 2024'e ilişkin büyüme tahmini de yüzde 3,8'den yüzde 3,7'ye çekildi.

Enflasyon tahmini

Raporda, Türkiye'de enflasyonun bu yıl yüzde 44,8, gelecek yıl yüzde 40,8 olacağı, işsizlik oranının bu yıl yüzde 10 ve gelecek yıl yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüsüne yer verildi.

Küresel ekonomik büyüme tahmini yüzde 2,6'dan yüzde 2,7'ye yükseldi

Raporda sadece Türkiye değil, küresel ekonomiler de yer aldı. Kurum yayınladığı raporda küresel ekonomik büyüme tahmini 2023 için yüzde 2,6'dan yüzde 2,7'ye çıkartıldı.

"Mart 2023" raporunda, yüzde 2,6 olarak açıklanan 2024 küresel reel ekonomik büyüme tahmini, 2024 için yüzde 2,9 olarak korundu.

"Küresel ekonominin yolu uzun"

Küresel ekonominin bir dönemeçten geçtiğinin vurgulandığı raporda, küresel ekonominin sürdürülebilir büyümeye ulaşmasının "uzun bir yol" ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuldu.

"Küresel toparlanma var ancak geçmişe göre daha zayıf"

Düşen enerji fiyatlarının, gerileyen enflasyon oranlarının, arz dar boğazlarının hafifletilmesinin, Çin ekonomisinin koronavirüs sonrası yeniden açılmasının ve güçlü istihdamın ekonomik toparlanmaya katkıda bulunduğuna yer verilen raporda, bunun yanında söz konusu toparlanmanın geçmiş yıllara göre zayıf olacağına işaret edildi.

"Çekirdek enflasyon beklenenden daha yüksek"

OECD raporunda, enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyonun beklenenden daha yüksek olduğu ve yüksek faiz oranlarının, özellikle emlak ve finans piyasalarında giderek hissedildiği belirtildi.

"Çoğu ülke daha yüksek bütçe açıkları ve daha yüksek kamu borcu ile karşı karşıya"

Hükümetlerin destekleyici mali politikalarının, koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının şoklarına karşı küresel ekonomiyi desteklemede hayati rol oynadığı vurgulanan raporda, bugün çoğu ülkenin daha yüksek bütçe açıkları ve daha yüksek kamu borcu ile karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

2023-2024 büyüme öngörüleri

Raporda, OECD'nin 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine de yer verildi.

ABD ve Çin

OECD, ABD ekonomisi ve Çin ekonomisi için 2023 büyüme tahminini 0,1 puan artırarak sırasıyla yüzde 1,6 ve yüzde 5,4'e yükseltti.

Almanya

Örgütün Almanya için görünümü keskin bir şekilde düşürmesi dikkati çekti. Almanya için büyüme beklentisi yüzde 0,3'den "sıfır büyümeye" düşürüldü.