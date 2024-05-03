OECD Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini artırdı OECD kendisine üye ülkelere ve küresel ekonomiye dair büyüme tahminlerini aktardı. Buna göre, 2024 yılı için Türkiye'nin ekonomik büyüme tahmini yüzde 2,9'dan yüzde 3,4'e revize edildi. OECD'nin Türkiye'nin yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 55,5 oldu.

AA

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), ekonomik büyüme ve enflasyon beklentilerine dair rapor yayınladı.

Rapora göre, 2023 yılında dünya ekonomisi yüzde 3,1 büyüme kaydetti.

Bu büyüme, G20 ülkelerinde yüzde 3,4 ve OECD ülkelerinde yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

Küresel ekonomi büyüme tahmini

Küresel ekonominin 2024 yılında yüzde 3,1, 2025'te ise yüzde 3,2 büyümesi bekleniyor.

Çin ekonomisinin büyüme tahmini

Çin ekonomisi, 2023'te yüzde 5,2 büyüme gösterdi ve 2024 için yüzde 4,9, 2025 için ise yüzde 4,5 büyüme öngörüsü yapıldı.

ABD ekonomisinin büyüme tahmini

ABD ekonomisinin büyümesi 2023'te yüzde 2,5 olarak gerçekleşirken, 2024 ve 2025 yılları için sırasıyla yüzde 2,6 ve yüzde 1,8 olarak tahmin edildi.

Euro Bölgesi'nin büyüme tahmini

Euro Bölgesi'nde ise büyümenin 2023'te yüzde 0,5 olduğu ve 2024'te yüzde 0,7'ye, 2025'te ise yüzde 1,5'e yükseleceği belirtildi.



OECD'nin Türkiye'ye dair büyüme tahmini

OECD, raporunda, Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) büyümesinin 2024'te tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,4'e yükseltti.

Raporda, Türkiye'nin ekonomik büyüklüğünün 2025'te yüzde 3,2 olması bekleniyor.

OECD'nin Türkiye'ye dair enflasyon tahmini

OECD, Türkiye'de enflasyonun 2024'te ortalama yüzde 55,5, 2025'te ise yüzde 28,9 olacağını öngörüyor.

Türkiye ekonomisiyle ilgili olumlu görüş

Raporda ayrıca, maliye ve para politikasındaki güvenilir iyileşmelerin ve artan yabancı yatırım akışının Türkiye'nin ekonomik büyümesini daha da destekleyebileceği vurgulanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)