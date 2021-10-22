OECD ülkeleri kömür santralleri için ihracat kredilerine son veriyor

OECD ülkelerinin çoğunluğunun, fosil enerjinin küresel ısınmayı körüklemesinden dolayı kömür santralleri için ihracat kredilerine son vereceği bildirildi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nden (OECD) yapılan açıklamada, üye ülkelerin çoğunluğunun, kömürle çalışan termik santrallere verilen ihracat kredisi desteğini sona erdirmeyi kabul ettiği bildirildi.

KARAR TÜRKİYE'Yİ DE İÇİNE ALIYOR

İklim değişikliğine destek vermek amacıyla OECD'den yapılan açıklamada; Türkiye, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği ülkeleri, Japonya, Kore, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, İngiltere ve ABD’nin kömürle çalışan termik santrallere ihracat kredisi sağlamayı bu ay sonunda durduracağı belirtildi.

KARARIN YASAL BAĞLAYICILIĞI YOK, GÜVEN ÜZERİNE KURULU

Söz konusu uzlaşmanın yasal açıdan bağlayıcılığı olmayan güven üzerine kurulu bir uzlaşma olduğuna vurgu yapılan açıklamada, uzlaşmanın iklim değişikliğine karşı mücadeleyi desteklemek için kasım ayında İskoçya'da yapılacak 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) bağlamında kabul edildiği ifade edildi.