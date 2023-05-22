OECD ülkelerinin borçlanma ihtiyaçları artıyor Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın getirdiği ekonomik zorluklar ve yüksek enflasyon OECD bölgesinde devletlerin borçlanma ihtiyacını artırdı.

AA

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde devletlerin borçlanma ihtiyacının bu yıl yüzde 6 artışla 12,9 trilyon dolara çıkacağı öngörülüyor.

Bu rakam, geçen yıl 12,2 trilyon dolar olmuştu.

Öte yandan, salgın önlemlerinin etkili olduğu 2020'de devletlerin borçlanma ihtiyaçları 15,4 trilyon dolarla zirve yapmıştı.

Borçlanma 10 yıl öncesine göre yüzde 45 daha fazla

Devlet Borçlanma Görünümü 2023 raporuna göre, devletler 10 yıl öncesine kıyasla yüzde 45 daha fazla borçlanıyor.

OECD Devlet Borçlanma Görünümü 2023 verilerine göre, devletlerin borçlanma ihtiyacı, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın getirdiği ekonomik zorluklar ve artan fiyatlardan hanehalkı ve işletmeleri korumak için verilen destekler nedeniyle artış eğilimine girdi.

Borç stoku 52 trilyon doları görebilir

OECD bölgesinde toplam borç stoku, 2019-2021'de 10 trilyon dolar artarak 50 trilyon dolara yükseldi. Geçen yıl yatay seyreden borç stokunun, 2023'te 52 trilyon doları bulacağı hesaplanıyor.

Yüksek enflasyona karşı para politikasında yaşanan sıkılaşma nedeniyle borçlanma maliyetleri OECD ülkeleri için 2021'den beri iki kattan fazla arttı.

OECD bölgesinde devletlerin net borçlanma maliyeti, 2021'deki yüzde 1,4 seviyesinden 2022'de yüzde 3,3'e yükseldi.

OECD'ye göre, artan maliyetlerin yanı sıra merkez bankalarının tahvil talepleri büyük ölçüde buharlaşırken, özel sektör, yüksek hacimlerde yeni ihraç ve yeniden finansmanla karşılaştı.

"2023, devlet borçlanmaları için uzun süredir var olan uygun koşulların bittiği bir yıl"

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, raporun bulgularına ilişkin değerlendirmesinde, 2023'ün, devlet borçlanmaları için uzun süredir var olan uygun koşulların bittiği bir yıl olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: