OECD'den gelişmiş ülkelere gereğinden fazla aşı almamaları için uyarı

OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, ABD, Almanya ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerin koronavirüs aşısında nüfuslarından fazla alım yapmasını eleştirdi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, Alman Die Welt gazetesine verdiği röportajda, koronavirüs aşısı konusunda gelişmiş ülkeleri "bencillik yapmamaları" konusunda uyardı.

Kanada'nın 40 milyonluk nüfusa rağmen 300 milyon dozluk aşıyı güvenceye aldığını belirten Gurria, ABD'nin 300 milyon nüfus için 800 milyon doz satın aldığını söyledi.

“GELİŞMİŞ ÜLKELER AŞI KONUSUNDA BENCİLLİK YAPMAMALI”

ABD, Almanya ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerin koronavirüs aşısında nüfuslarından fazla alım yapmasını eleştiren Gurria, "Niçin yoksul ülkelerdeki 5 milyar insanı düşünmüyoruz?" ifadesini kullandı.

"VİRÜS TÜM DÜNYADA TEMİZLENMEDİKÇE HASTALIK BİTMEYECEK"

Koroavirüse karşı aşının dünyada daha adil bir şekilde dağıtılması gerektiğini savunan Gurria, "Bu herkes için akıllıca olur. Bu virüsle mücadele ancak virüs bütün dünyada yok edildiği zaman başarıya ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.