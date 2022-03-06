OGM’den kadın üreticilere 8,5 milyon lira destek

Kadınların istihdama kazandırılması amacı ile başlatılan desteklerden birisi de OGM tarafından yürütülüyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, kadın istihdamını desteklemek amacıyla 2010 yılında başlattıkları mikro kredi projesiyle bugüne kadar 1.000'den fazla kadına 8,5 milyon lira destek olduklarını kaydetti.

ORMAN KÖYLÜSÜNÜN REFAHI İÇİN

Orman varlıklarını koruyan, geliştiren ve bunu yaparken orman köylüsünün refahını da artırmak için çalışan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) kapsamında geliştirilen mikro krediler ile orman köylüsü kadınlara destek olmaya devam ediyor.

KÜÇÜK BİR SERMAYEYE İHTİYAÇ DUYANLARA MİKRO KREDİ KULLANDIRILIYOR

2010 yılında başlatılan proje ile bugüne kadar 1.095 kadına destek verdiklerini belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Küçük bir başlangıç sermayesine ihtiyacı olan, dar gelirli orman köylüsü kadınlara imkân sağlamak ve onların ev ekonomisine katkıda bulunmalarını teşvik etmek amacıyla mikro kredi projemizi başlattık.





KADINLARA 11 YILDA 8,5 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLANDI

11 yıldır devam eden proje kapsamında binden fazla kadına 8.5 milyon lira destek olduk. Bugüne kadarki mikro kredi desteklerini, şal dokuma, çömlek yapımı, yayık ve süt sağım makinası, bez bebek yapımı, köy tavukçuluğu, üzüm sıkma makinası, ipek böcekçiliği ve bakır işlemeciliği gibi girişimler için sağladık.” dedi.

GÖNÜLLÜK SİSTEMİNDE 66 BİN 707 KİŞİ YER ALIYOR

Karacabey, “Genel Müdürlüğümüzde istihdam edilen 4 bin 552 kadın personelimizle birlikte daha yeşil bir Türkiye için üretiyor, yeşil vatan için birlikte savaşıyoruz. Ayrıca orman yangınlarıyla mücadele açısından oluşturduğumuz gönüllülük sisteminde bugün 66 bin 707 kişi yer alıyor. Bunların 3 bin 12’sini kadın gönüllülerimiz oluşturuyor. ” ifadelerini kullandı.