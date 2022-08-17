Öğrencilerin İstanbulkart'ı adresine gelecek

İstanbulkart almak isteyen öğrenciler artık online başvuru ile kartlarına sahip olabiliyorlar. Öğrenciler başvuruyu kolaylıkla yaparak kartlarına sahip olabilecek.

Öğrenciler için artık istanbulkart'a sahip olmak çok daha kolay.

Öğrenciler "www.istanbulkart.istanbul" adresinden başvuru yaparak istanbulkarta sahip olabiliyor. Üç farklı teslimat seçeneği mevcut. Kart kargo ücreti ödendiği taktirde istenilen yere ulaştırılıyor.

İstanbulkart başvuru merkezine gitmeye gerek yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, öğrenci İstanbulkart başvuruları, İstanbulkart Başvuru Merkezlerine gitmeye gerek kalmadan yapılabilecek.

Kart istenilen adrese gönderilecek

Kart sahipleri, başvuru süreci tamamlandıktan sonra arzu ettikleri teslimat seçeneğiyle yeni kartlarına ulaşacak. Teslimat tercihine göre ücretsiz olarak kampüse veya kargo bedelli olarak adrese gönderim yapılacak. Dileyenler online başvuru ve ödeme sonrası İstanbulkart Başvuru Merkezlerinden de kartlarını teslim alabilecek.

Birkaç adımla başvuru gerçekleştirilebiliyor

Öğrenci İstanbulkart almak isteyenler, belirtilen adresi ziyaret ederek birkaç adımla başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Öğrencilerin ilk adım olarak web adresinden telefon numarasıyla giriş yapması ya da kayıt olması isteniyor.

Bireysel İstanbulkart profili oluşturulduktan sonra ana sayfada yer alan "Kart Başvurusu" seçeneğine gidilerek, başvuru seçenekleri arasında "Öğrenci"nin seçilmesi ise diğer adımı oluşturuyor.

Yönlendirmeler takip edilerek gerekli bilgiler doldurulduktan sonra teslimat tercihi yapılarak başvuru sonlandırılıyor.

Üç farklı teslimat tercihi mevcut

Üç farklı teslimat seçeneği sunulan Öğrenci İstanbulkart başvurularında İstanbul dışında teslimat yapılmayacak. Öğrenci İstanbulkart sahipleri yeni kart başvurusunda bulunmadan mevcut kartlarını kullanmaya devam edebilecek.

Fiziki kartı ulaşmayanlar mobili kullanabiliyor

İstanbulkart Mobil, fiziksel kart olmadan da dijital kart sayesinde Marmaray dışında İstanbul içi tüm ulaşım ödemelerini QR kodla yapabilme imkanı sunuyor.

İstanbulkart Mobil üzerinden kişiye özel tanımlanan dijital kart tüm indirim, aktarma ve mesafe bazlı ücretlendirmeleri saklı tutarak ulaşım ödemelerini gerçekleştiriyor.

Dijital Öğrenci İstanbulkart üzerinden QR kodla yapılan ulaşım ödemeleri öğrenci tarifesi üzerinden hesaplanıyor.