Öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretinde düzenleme

Öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da değişikliğe gidildi. Öğretmen ve usta öğreticilere her 5 ders saati için 1 ders saati ilave ücret verileceği netleşti.

Ek ders saatleri güncellendi

Ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders saatlerine ilişkin düzenleme, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Her 5 ders saati için 1 ders saati ilave ücret verilecek

AA'nın haberine göre, değişiklikle resmi eğitim kurumlarında, ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmen ve usta öğreticilere her 5 ders saati için 1 ders saati ilave ücret ödenecek.