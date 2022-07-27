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Öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretinde düzenleme
Öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
- 27.07.2022 - 13:16
- Güncelleme : 27.07.2022 - 13:29
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da değişikliğe gidildi. Öğretmen ve usta öğreticilere her 5 ders saati için 1 ders saati ilave ücret verileceği netleşti.
Ek ders saatleri güncellendi
Ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders saatlerine ilişkin düzenleme, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.
Her 5 ders saati için 1 ders saati ilave ücret verilecek
AA'nın haberine göre, değişiklikle resmi eğitim kurumlarında, ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmen ve usta öğreticilere her 5 ders saati için 1 ders saati ilave ücret ödenecek.