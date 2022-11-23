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    Öğretmenler Günü'nde çiçekçilere gün doğdu

    Çiçekçilerin satışlarının arttığı önemli bir günü olan Öğretmenler Günü'ne bir gün kaldı. Çiçekçiler hazırlıklarını tamamladı.
    • 23.11.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 17:36
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    Öğretmenler Günü'nde çiçekçilere gün doğdu

    Öğretmenler Günü 24 Kasım'da kutlanıyor. Kutlama öncesinde çiçekçilerde hareketlilik başladı.

    Satış fiyatları değişmedi

    Çiçekçiler, yarın kutlanacak Öğretmenler Günü öncesi hazırlıklarını tamamlarken ürünlerin satış fiyatlarında güne özel bir değişiklik yapmayacaklarını bildirdi.

    Öğretmenler Günü öncesi çiçekçi esnafı, müşterilerine en güzel ürünleri sunabilmek için stoklarını yeniledi.

    Bu kapsamda, Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı İncek Mahallesi'nde düzenlenen çiçek mezadına esnafın yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

    Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi yaptıkları hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.

    Öğretmenler Günü'nde çiçekçilere gün doğdu VİDEO

    Mezat için toplam 20 tır çiçek Ankara'ya geldi

    Çimen, 24 Kasım öncesinde Adana, Mersin, Antalya ve Yalova başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden mezat için toplam 20 tır çiçeğin Ankara'ya geldiğini söyledi.

    Çiçekçi esnafının müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek adına mezattan çiçekler aldığını belirten Çimen, "İnşallah yarın bütün öğretmenlerimize birer demet dahi olsa çiçek gidecektir. Öğretmenlerimize en güzel hediyenin çiçek olduğunu biliyoruz." dedi.

    Öğretmenler Günü nde çiçekçilere gün doğdu #1

    "Çiçekçi esnafı 'fırsatçı' değil"

    Çiçekçi esnafının "fırsatçı" olmadığını vurgulayan Çimen, çiçek fiyatlarında artış olup olmayacağına ilişkin de "Normal gün ya da özel gün fark etmeksizin ürünlerde hiçbir fiyat artışı yapmıyoruz. Öğretmenler Günü diye yarın özel bir fiyat artışımız olamaz. Çiçeklerin normal fiyatı ne ise yarın da öyle olacak." diye konuştu.

    Öğretmenler Günü nde çiçekçilere gün doğdu #2

    Saksıda ve demet olarak çiçek satışları yoğun

    24 Kasım Öğretmenler Günü için dükkanlarda en fazla saksıda ve demet olarak çiçek satışlarının yoğunlaştığına işaret eden Çimen, en fazla tercih edilen türlerin ise mevsim itibarıyla demette kasımpatı, karanfil ve çardak gül, saksıda ise siklamen, açelya ve ponsetya olduğunu söyledi.


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