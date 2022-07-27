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    Öğütücü bilya ithalatına 3 yıl süreli ek mali yükümlülük getirildi

    Öğütücü bilya ithalatına korunma önlemi uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayınlandı.
    • 27.07.2022 - 10:10
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    Öğütücü bilya ithalatına 3 yıl süreli ek mali yükümlülük getirildi

    Öğütücü bilyalarla ilgili ayınlanan karara göre, ton başına birinci dönem için 200 dolar, ikinci dönem için 195 dolar ve üçüncü dönem 190 dolar ek mali yükümlülük uygulanacak.

    Öğütücü bilya ithalatına ek mali yükümlülük

    Genellikle yapı malzemeleri ve kimya endüstrilerinde üretimin son aşamasında mikron ebatlarda malzeme elde etmek için kullanılan öğütücü bilya ithalatına ek mali yükümlülük uygulanacak.

    Resmi-Gazete

    3 yıl süreyle uygulanacak yükümlülükler

    Reuters'in haberine göre, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan öğütücü bilya ithalatına korunma önlemi uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu ürün ve öğütmeye mahsus diğer eşya ithalatına; 3 yıl süreyle ton başına birinci dönem için 200 dolar ikinci dönem için 195 dolar ve üçüncü dönem 190 dolar ek mali yükümlülük uygulanacak.


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