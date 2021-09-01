Okul çantasını doldurmanın maliyeti 250-400 lira

Okulların 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak olması nedeniyle kırtasiye ürünlerine yönelik talep geçen yıla göre yüzde 10 artış gösterdi.

Tüm Kırtasiyeciler Derneği Genel Sekreteri İrem Özkal, kırtasiye ürünlerine yönelik talep ile sektörün beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulunarak okul çantalarının doldurmanın maliyetine değildi.

KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 10 TALEP ARTIŞI VAR

Kırtasiye ürünlerinde geçen yıla göre ortalama yüzde 10'luk artışın söz konusu olduğunu aktaran Özkal, kırtasiye ürünlerinde bazı katma değeri yüksek ürünler dışında fiyat artış oranının da ortalama yüzde 10 olarak değerlendirildiğini ve bu artışın da enflasyon oranının altında kaldığını söyledi.

TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 15 BİN KIRTASİYECİ FAALİYET GÖSTERİYOR

Marketlerde kırtasiye ürünleri satışının esnafı olumsuz etkilediğinin altını çizen Özkal, "Türkiye'de yaklaşık 15 bin kırtasiyeci faaliyet gösteriyor ve bu kırtasiyecilerimiz yıllık satışlarının yaklaşık yüzde 40'ını sezonumuz olan ağustos ve eylül aylarında yapıyor. Ancak aynı dönemde zincir marketlerin ve sektör dışı yapıların da (tekstil mağazaları gibi) kırtasiye ürünleri ile ilgili kampanyalar düzenlemesi ve bu ürünlerin satışını yapmasından dolayı elbette kırtasiyeci esnafımız çok ciddi sıkıntılar yaşıyor." ifadelerini kullandı.

"OKUL ÇANTASINI DOLDURMANIN MALİYETİ 250-400 LİRA CİVARINDA"

Özkal, bu yıl kırtasiye ürünlerinde okula başlama maliyetinin 250 ila 400 lira arasında değiştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin okul çantası dahil, bir yıl boyunca ihtiyacı olacak tüm kırtasiye ürünlerinin maliyeti bu şekilde hesaplandı. Kırtasiye mağazalarındaki hareketlilik de arttı. Ürün fiyatları elbette alım gücü ve tercihlere göre farklılık gösteriyor. Bir çantayı 200 liraya da hazırlayabilirsiniz, 2 bin liraya da hazırlayabilirsiniz. Tüketicinin talebine ve gelir durumuna göre satın alma tercihleri değişiyor."

ÜRÜNLERE KDV İNDİRİMİ VE ZİNCİR MARKETLERDE SATILMAMA TALEBİ

Okulların yüz yüze eğitime başlayacak olması nedeniyle kırtasiye sektörü, pazarladığı ürünlerde KDV indirimi talep etti, ürünlerin zincir marketlerde satılmamasını istedi.