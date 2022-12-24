Okul kantinlerinde kira artışı yüzde 25'e sabitlendi

MEB'in okul kantinlerinde kira artışını yüzde 25'e sabitleme kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kira artışları Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) o ay açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalamasına göre belirleniyordu. Enflasyon yükselip, kiralar fahiş olarak artınca konut kiralarının artışı yüzde 25 ile sabitlendi. Ancak bu karar iş yerlerini kapsamıyordu.

Okul kantinlerinden konutlardaki kira artışının kendileri için de geçerli olması için talep geldi.

11 Eylül 2023'e kadar yapılacak kira artışı yüzde 25'te sabitlendi

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) yapılan düzenlemeyle, okullarda bulunan kantin ve benzeri yerlerin kira bedellerinde 11 Eylül 2023'e kadar yapılacak kira artışı, bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'i oranında uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yönetmeliğe geçici bir madde eklendi ve buna göre, 12 Eylül 2022'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.





Tüketici fiyat endeksi yüzde 25'in altına düşerse



Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25'in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi ile bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yayını tarihi (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde mevcut sözleşme hükümlerine göre tahsil edilen kira gelirleri, bu maddeye göre tekrar hesaplanarak gerekli tahsilat, mahsup ve iade işlemleri gerçekleştirilecek.