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    Olağanüstü durumlarda isteyen kuruluşlar uzaktan denetlenebilecek

    Doğal afet, salgın, karantina uygulaması, güvenlik tedbirleri gibi olağanüstü durumlarda denetimler, bilişim teknolojileri kullanılarak uzaktan gerçekleştirilebilecek.
    • AA
    • 17.10.2020 - 10:20
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    Olağanüstü durumlarda isteyen kuruluşlar uzaktan denetlenebilecek

    Uzaktan denetimler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmış kuruluşlara yapılacak.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterler Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Uzaktan denetim

    BAŞVURU YAPAN KURUM İNCELENDİKTEN SONRA UZAKTAN DENETİM LİSTENE ALACAK

    Buna göre, Bakanlık, kapsam genişletme başvurusunda bulunanlar da dahil olmak üzere başvuru sahibi kuruluşun yeterliliğine ilişkin tespit ve değerlendirmelerde bulunabilmek amacıyla kuruluşun idari yapısını ve yetkinliğini öncelikle yerinde denetleyecek.

    Denetim sonucunda değerlendirme raporu hazırlanacak ve kuruluşun yeterli olmadığı tespit edilirse başvuru reddedilecek.

    Onaylanmış kuruluşun, görevlendirildiği teknik düzenleme veya düzenlemeler kapsamında yürütmüş olduğu faaliyetlerin yeterliliğinin izlenmesine ilişkin denetimlerin yerinde yapılması öncelik taşırken, uzaktan denetim olağanüstü durumlarda yapılabilecek.

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