Ölçü aletlerine ait yeni muayene ve damgalama ücretleri

Yeni yılın ilk gününden itibaren uygulanacak ilk, periyodik ve stok muayeneleri yapılan ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücretleri belirlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, ölçü ve ölçü aletleri için gelecek yıl alınacak muayene ve damgalama ücretleri yeniden düzenlendi.

YENİ MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRETLERİ

Buna göre, muayene ve damgalama ücretleri, uzunluk ölçüleri için metresine göre 1,4 lira ila 1,9 lira, hacim ölçekleri için 1,6 lira ila 64,6 lira, kütle ölçüleri için kilogramına göre 3,1 lira ile 121,4 lira olarak uygulanacak.

Şişelerde beher kalıp için ise muayene ve damgalama ücreti 960,9 lira olacak.

Otomatik olmayan tartı aletlerinde muayene ve damga ücretleri 55,8 lira ile 2 bin 127,6 lira aralığında uygulanacak. Otomatik tartı aletlerinde bu tutar 419,8 lira ile 699,6 lira arasında değişecek.

YOL ARAÇLARI İÇİN OTOMATİK TARTI ALETLERİNDEKİ YENİ RAKAMLAR

Hareket halinde bulunan yol araçları için otomatik tartı aletlerinde (aks kantarları) söz konusu ücret 750 lira, yük ve sarnıçlı vagonlar için 30 lira ve ölçü olarak kullanılan taşıtlar (vagonetler) için 21,1 lira olarak belirlendi.

HUBUBAT MUAYENE ALETLERİNDE 16,4 LİRA İLE 24,6 LİRA ARASINDA

Hububat muayene aletlerinde tutar 16,4 lira ile 24,6 lira arasında uygulanacak.

GAZ SAYAÇLARI İÇİN SINIFINA GÖRE ÖDEMELER

Muayene ve damgalama ücretleri gaz sayaçları için sınıfına göre 16,4 lira ile 133,3 lira, su sayaçları için anma debisine göre 3,1 lira ile 18,1 lira, elektrik sayaçları için ise 9,3 lira ile 72 lira arasında değişecek.

TAKSİMETRELER İÇİN

Taksimetreler 112 liraya, naklimetreler de 34,3 liraya muayene edilecek ve bu cihazların damgaları verilecek.

EGZOZ GAZI ÖLÇME CİHAZLARI MUAYENE VE DAMGA ÜCRETLERİ

Egzoz gazı ölçme cihazları için belirlenen muayene ve damga ücretleri 94,1 lira ile 251 lira arasında olacak.

Takograf cihazlarının muayene ücreti 139,6 lira olarak uygulanacak.

Hız ihlal tespit donanımlarında ise saha muayenesi için 1577,7 lira, saha harici muayene için 901,5 lira alınacak.