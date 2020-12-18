Erzurum’un Olur ilçesi, Kaban Köyünde Maden Teknik Arama Genel müdürlüğü tarafından yaptırılan maden arama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Erzurum’un Olur ilçesi Kaban Köyünde bugünlerde farklı bir heyecan var.

Maden Teknik Arama Genel müdürlüğü maden arama sahasından Turkish Petroleum International Company (TPIC), tarafından 5 yıldır süren madencilik alanında arama, araştırma, analiz ve altyapı çalışmalarında 550 ile 650 metreden alınan örnekler Maden Teknik Arama Genel müdürlüğünde değerlendiriliyor.

BÖLGEDE BAKIR AĞIRLIKLI ALTIN MADENİ BULUNDU

Kaban köyü Yatak mevkisinde yapılan sondaj çalışmalarının sonuçlarına göre bölgede bakır ağırlıklı altın madeni var olduğu belirlendi.

“ÜLKE VE BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLANACAK”

Kaban Köyü Muhtarı Kenan Özdemir, “Köyümüzde 5 yıldır MTA’nın başlatmış olduğu altın madeni arama çalışmaları yaz kış demeden devam ediyor. İnşallah başarılı sonuç alırız ülke ekonomisine bölge ekonomisine katkı sağlayacağını umuyorum.’’ dedi.

Olur ilçesinde altın arama çalışmaları sürüyor ViDEO

"YAZ-KIŞ ÇALIŞMALAR DEVAM"

Çalışmada görevli makine operatör Yücel Öztürk ise “Çalışmalarımız yaz kış MTA bünyesinde devam ediyor. Kazasız sıkıntısız bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor.” diye konuştu.