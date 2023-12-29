Ömer Bolat: 2023'te denetimlerde ve 10 bin 881 ürün partisi uygunsuz bulundu Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu 2024 Yılı Hazırlık Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Bolat, 2023'te yapılan ürün denetimlere ilişkin bilgi verdi.

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AA

Piyasaların dengesi açısından planlı denetim yapılması önem taşıyor.

Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu da bu amaç doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıldığı kurulun 2024 Yılı Hazırlık Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Bolat, toplantıda 2023'te iç piyasada gıda, makine, tekstil, beyaz eşya, yapı malzemeleri gibi pek çok ürün grubuna yönelik toplam 233 bin ürün partisi denetlendiğini belirtti.

Kamu kuruluşları olarak hem iç piyasada hem de ithalat aşamasında yoğun denetimler yaptıklarını belirten Bolat, bu denetimlerle bir yandan vatandaşların "güvenli ürün" kullanmasını sağladıklarını ve haksız rekabeti önlediklerini dile getirdi.

"Vatandaşın sağlığını tehlikeye atan firmalara geçit verilmeyecek"

Bolat, kurallara uymayan, vatandaşın sağlığını tehlikeye atan, piyasada rekabeti bozan firmalara geçit vermediklerini ve vermeyeceklerini vurgulayarak, piyasaya arz edilen ürün çeşidinde görülen artışlar, e-ticaret, yapay zeka, yeşil mevzuat gibi gelişmelerin, ürünlerin gözetim ve denetim sisteminin daha etkin, güçlü ve caydırıcı bir yapıya dönüştürülmesini gerekli kıldığını söyledi.

"233 bin ürün partisi denetlendi ve bu ürünlerin 10 bin 881 partisi uygunsuz bulundu"

Son yıllarda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Bolat, şöyle devam etti:

2023'te iç piyasada gıda, makine, tekstil, beyaz eşya, yapı malzemeleri gibi pek çok ürün grubuna yönelik toplam 233 bin ürün partisi denetlenmiş ve bu ürünlerin 10 bin 881 partisi uygunsuz bulunmuştur. Mevzuatlara uygun olmayan ürünler, taşıdıkları risklere göre piyasadan toplatılmış, geri çağırılmış veya imha edilmiştir. Ayrıca sorumlu taraflara idari para cezaları da uygulanmaktadır. Bakanlığımız, ülkemizdeki piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin koordinasyonunun yanı sıra bilfiil sahada da denetimler yürütüyor. İç piyasada, özellikle bebekler ve çocuklar için üretilmiş ürünlerin de yer aldığı doğrudan tüketicilere yönelik çocuk bakım ürünleri, tekstil ürünleri, kırtasiye ürünleri gibi ürünlerde piyasa gözetimi ve denetimini bizzat yürütüyoruz."

Pek çok ürün denetlendi

Bolat, Bakanlık olarak ithalat aşamasında da cep telefonlarından oyuncaklara, tıbbi cihazlardan yapı malzemelerine kadar pek çok ürünü denetlediklerini belirterek, elektronik ortamda ve risk esaslı yürüttükleri bu denetimlerle uygunsuz ürünün ithalatına müsaade etmediklerini dile getirdi.

"Ulusal Piyasa Gözetim ve Denetim Eylem Planı 2024'te uygulamaya alınacak"

Bunun için kullandıkları Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'nde (TAREKS), halihazırda 105 bin firma adına işlem yapan 14 bin kullanıcı bulunduğunu dile getiren Bolat, şöyle konuştu:

Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme (PGD) Kurulumuzun bugünkü toplantısının önemli sonuçlarından birisi de 2024-2025 dönemi çalışmalarımızın temelini oluşturacak olan yeni Ulusal Piyasa Gözetim ve Denetim Eylem Planı'nın kabul edilmesi olacak. Eylem Planını burada kabul ederek 2024'te uygulamaya geçeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)