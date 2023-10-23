Ömer Bolat: Amaç enflasyonu tek haneli rakamlara getirmek Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep'te ekonomiyi değerlendirerek, enflasyonunun tek haneye inmesinin beklendiği tarihi de bildirdi.

İHA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep'te "İş Dünyası ile İstişare Toplantısı"na katıldı.

Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğine düzenlenen ve iş dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı toplantıda, Türkiye ekonomisi konuşuldu.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, amaçlarının enflasyon problemini 2-3 yıllık bir süre zarfında tek haneli rakamlara getirmek olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Çok sayıda hedeflerimiz var. Bunları Orta Vadeli Program'da ve 12. Kalkınma Programı'nda açıkladık. Ama en önemli iki hedefimizden birincisi deprem bölgelerimizi ayağa kaldırmak, yeniden inşasını tamamlayıp yaşanabilir çok güzel, süper şehirler haline getirmek. İkincisi de enflasyon probleminin artık inşallah aşağı doğru indirilerek, 2-3 yıllık bir süre zarfında tek haneli rakamlara getirmek. Bu anlamda tabii nüfusu her yıl 600-700 bin artan ülkemizde istihdamla alakalı büyüme trendlerini de devam ettirmek.

"2026'da 302 milyar dolar, 2028'de ise 375 milyar dolarlık mal ihracat hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz"

Bakan Bolat, büyüme ve ihracat hedefleri ile ilgili de konuşarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

Büyümede Orta Vadeli Program'da üç yıl için ortalama yüzde 4 ile 4,5 civarında, 5 yıllık 12. Kalkınma Planı'nda ise ortalama yüzde 5 civarında bir büyüme hedefi yakalamamızdır. İhracatta ülkemiz için hayati önemde bir konu olan döviz sorunu olmaması için mal ihracatından hizmet ihracatına kadar özellikle büyük hedefler belirledik. Orta Vadeli Program'a göre 2026'da 302 milyar dolar, 12. Kalkınma Programı'na göre 2028'de 375 milyar dolarlık mal ihracat hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz. Hizmet ihracatı da artık çok önemli bir döviz kaynağımız. Orada da 2021'de 59, 2022'de 90 milyar dolara ulaştık. Bu sene inşallah 100 milyar doları aşacağız. Böylece cari açık konusunu tolere edilebilir seviyelere, aşağılara çekme hedefindeyiz.

İşsizlik oranını da tek haneli rakamlarda tutma hedefi

İşsizlik oranını da tek haneli rakamlarda tutma hedefimizi şu ana kadar başarıyla sürdürdük. Ağustos ayı itibarıyla işsizlik oranımız yüzde 9.2 oldu. Ama Türkiye'nin neresine gidersek gidelim iş dünyasındaki arkadaşlar, tacirler, sanayiciler, esnaflar hep çalıştıracak eleman bulamamak, meslekli eleman bulma noktasındaki sıkıntıları ifade ediyorlar. Bu şekilde çalışmalarımız devam edecek. Ticaret Bakanlığı olarak gerek İhracat Genel Müdürlüğümüz nezdinde gerek Hizmetler İhracatı Genel Müdürlüğümüz, İthalat Genel Müdürlüğümüz, Ürün Güvenliği ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüklerimiz de piyasanın ekonominin, sektörlerin yanındayız. Düzenleyici ve denetleyici yetkililerimizle önemli bir sorumluluk altındayız. Bu sorumluluğumuzu layıkıyla yerine getirmek istiyoruz.

"Piyasadaki fahiş fiyat konusunda büyük bir kampanya başlattık"

Piyasadaki fahiş fiyatlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Bolat, bu konuda yapılan çalışmalara şöyle değindi:

Piyasadaki fahiş fiyat ya da ya da tüketiciye karşı haksız ticari uygulamalar gibi konularda denetleyici görevlerimizi yapma gayreti içindeyiz. Bu noktada büyük bir kampanya başlattık. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü nedeniyle otomotiv piyasasında ve emlak piyasasındaki gerçekten önemli ciddi düşüşlerin yaşandığı bir ortamda bütün sektörlere yönelik fiyat indirimi yapma kampanyası çağrısında bulunduk. Cumhurbaşkanımız bu konuda bütün sanayicileri, tüccarları, esnafları, iş dünyasını bu çağrıyı iştirak etmeye davet etti. Bu noktada çok güzel dönüşler aldık. Ticaret Bakanlığımızın sitesinde çağrıya icabet edilen kuruluşlarımızın isimlerini yayınlayacağız. İş dünyasında bu anlamda çok teşekkürler ediyoruz.

"AB vize işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda söz verdi"

Bakan Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) ile ticaret ve ekonomiyi geliştirme temelinde yapıcı bir sürecin başlama ihtimali bulunduğunu da açıklayarak, vize işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda olumlu gelişmelerin olabileceğini ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

Brüksel'de geçen hafta bulundum. Avrupa Birliği komisyon başkan yardımcısı ve üyeleriyle güzel toplantılar yaptık. Avrupa Birliği seçimden bu zamana Türkiye ile ticaret ve ekonomiyi geliştirme temelinde sorumlu ve yapıcı bir süreci başlatma arzusunda. Bize ifade ettikleri bu. 8 Kasım'da genişleme raporunda Türkiye raporu açılacak. Aralık ayının ortasında da liderler düzeyinde bir yol haritası belirlenecek. Bizim bastırmamız üzerine vize işlemlerinin serbest olması bizim hakkımız. Ankara Anlaşması ortaklık anlaşması gereğince. Avrupa Birliği vize işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda söz verdi. Önemli bir çalışma başlattık dediler. Yakında uygulamaları göreceğiz.

"Finansmana erişim şikayetleri artık durdu"

Sektörde finansmana erişim konusunda yaşanan şikayetlerin azaldığını da belirten Bakan Bolat, şöyle konuştu:

Döviz cinsinden çeklerin kullanımı konusu 2019 sonbaharında döviz kuru üzerinden ülkemiz ağır baskılara maruz kaldığı için liralaşma projesi çerçevesinde başlamıştı. Liranın adeta işlemlerde kullanılmaması ve dövizin yerine geçmesi tehlikesine karşı bu proje uygulandı. İhracatçılardan reeskont kredisiyle finansman maliyeti alınması uygulaması maliyetin peşin alınması demektir. Finansmana erişim şikayetleri artık durdu. Maliyet konusunda dilek ve öneriler oldu. Bunun üzerine de Merkez Bankası başkanımız ile koordinemiz çerçevesinde 13-14 puanlık indirim getirildi iki hafta önce. Politika faiz oranını aşamayacağı bir kura bağlanmış oldu. KOBİ'lerin limitleri iki katına çıkarıldı. Daha yüksekli reeskont kredisi kullananların da ödedikleri fazla para iade edildi. İhracatçılara, sanayicilere bu tür kolaylıklar sağlandı. Bunun yanında bütçemizin yüzde 60’ını sizlere ayırıyoruz. Bu sene 9,5 milyardı, önümüzdeki yıl için bu rakam 21,5 milyara çıkarıldı. Cumhurbaşkanımız bu konuda yanımızda yer aldı. Bütçemiz arttırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)