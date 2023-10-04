Ömer Bolat: Artık stoklar ortadan kalktı, arabalar görünür oldu Ticaret Bakanı Bolat "Bursa İş Dünyası Toplantısı"nda konuştu. Bolat, ihracattan araba stokçuluğuna kadar geniş bir yelpazede ticaret hayatını değerlendirdi.

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bursa İş Dünyası Toplantısı"nda konuşarak stokçuluk ve vurgunculuk yöntemleriyle ya da piyasa bozucu işlemlere tevessül ederek yapılan uygulamalara göz açtırılmayacağını beyan etti.

Bolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Bursa'nın ihracata en çok katkı yapan iller arasında yer aldığını söyledi.

Bursa'nın ekonomideki öneminin bilindiğini kaydeden Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

Otomotiv sanayimizin kalitesiyle, rekabetçi gücüyle ve çok değerli markalarıyla dünyada otomotiv üssü olarak bilinen bir şehir. Ülkemizin adını iftiharla dünyada dalgalandırıyor. Makine sektörü yine otomotivle bağlantı olarak o da çok iyi düzeyde olan bir şehrimiz. Aynı şekilde tarım da hakikaten çok önemli. Yıllar önce bizim mahallenin manavı bir gün alışveriş yaparken, bana 'Beyim Bursa olmasa, Çanakkale olmasa İstanbul aç kalır.' demişti. Gerçekten doğuda Bursa ve Yalova, batıda Çanakkale, Marmara'yı, İstanbul'u besleyen çok önemli tarımsal gücümüzü temsil ediyor. Turizmdeki başarısı da ortada Bursa'nın.

"Bursa lojistikte önemli bir yere sahip"

Eğer biz ülkemizin şehirlerimizin yarısını Bursa ölçeğine taşıyabilmiş olsaydık bugün 2 trilyon doları aşan bir milli gelirimiz ve kişi başına 25 bin doları aşan bir milli gelirimiz olabilirdi ama doğru yoldayız. Kaybedilen yılları geri almaya ve daha hızlı büyümeye çalışıyoruz. Cumhuriyet dönemimizde 80 yılın ortalama milli gelir büyüme oranı yüzde 4,5 civarındaydı. Son 21 yılda ortalama büyüme oranımız yüzde 5,4 oldu.

Bu 1 puanlık fark şu demek: Eğer Cumhuriyet tarihimiz boyunca biz ortalama yüzde 5,4'ü başarmış olsaydık, bugün 2 trilyon dolar milli gelirimiz olacaktı ve halkımızın refah düzeyi bunun yaklaşık 2,5 katı olabilecekti. Ama geç kalmadık, inşallah 1 trilyon doları bu sene sonunda aşacağız. Geçen yıl 906 milyar dolardı.

"Artık stoklar ortadan kalktı, arabalar görünür oldu"

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın piyasa bozucu işlemlerde de yetkili olduğunu işaret ederek şunları kaydetti:

Otomotiv sektöründeki o büyük çalkantılı süreci birkaç aylık çalışmayla Bakanlık olarak hükümetimizin desteğiyle büyük ölçüde sona erdirdik. Artık stoklar ortadan kalktı, arabalar görünür oldu. 3 saatte teslimler başladı. İkinci el piyasada yüzde 15 düşüş var. Birinci elde, sıfır arabalarda yüzde 10-15 civarında kampanyalar başladı.

"Bu ay içinde, kısa bir sürede 1.500 yeni memur alımını gerçekleştireceğiz"

Ticaret Bakanlığı olarak diğer sektörlerde de benzer çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Bolat sözlerini şöyle tamamladı:

Bakanlık olarak bu ay içinde, kısa bir sürede 1.500 yeni memur alımını gerçekleştireceğiz. Resmi Gazete'de yayınlandı, izin çıktı. Bu arkadaşlarımızı bütün Türkiye sathında mevcut denetim yapan kadrolarımızın yanına ilave ederek piyasa denetimlerini sıklaştıracağız. Piyasalar normale dönene kadar da çok sıkı bir şekilde inşallah halkımızın, tüketicilerin zarar görmeyeceği oturmuş, rekabetçi, adil bir piyasa düzenini sağlamaya gayret edeceğiz. Bunda kararlıyız. İnşallah kazan-kazan prensibiyle hem alıcıların hem satıcıların kazanacağı istikrarlı piyasa ekonomisi şartlarında çok daha bereketli, verimli ve büyüyen Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)