Ömer Bolat: BAE ile ticaret hedefi 5 yılda 40 milyar dolar

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temel hedeflerinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ticaret hacmini 5 yıl içerisinde 40 milyar dolara çıkarmak olduğunu bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta Dubai Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali bin Raşid Lutah başkanlığındaki heyeti kabul ettiğini aktardı.

TİCARET HACMİ BİR YILDA YÜZDE 107 ARTTI

Türkiye ve BAE arasındaki ikili ticaret hacminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 107 artışla 20 milyar doları aştığını belirten Bolat, "İkili Ticaret ve Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması kapsamında temel hedefimiz, ticaret hacmimizi 5 yıl içerisinde 40 milyar dolara çıkarmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İKİ ÜLKENİN ORTAKLIK KURACAĞI ALANLAR

Bolat, iki ülkenin, enerji, savunma, otomotiv, dayanıklı mallar, ilaç ile yeşil ve dijital endüstriler başta olmak üzere çeşitli sektörlerde yeni ortaklıklar kurma potansiyeline sahip olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: