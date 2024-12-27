Ömer Bolat: Bu yıl 1 milyon 400 binden fazla kişi ev satın aldı

İHA

Gebze’de 36 bininci tapu teslim törenine katılan ve 1.669 tapuyu hak sahiplerine veren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gebze Belediyesi’nin 36 bininci tapu teslim törenine katıldı.

Bugün 1.669 tapunun hak sahiplerine verileceğini hatırlatan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şöyle konuştu:

2019 yılından bu yana 36 bininci tapu dağıtılmış oluyor, Allah hayırlı uğurlu eylesin. İnsanımızın birinci tercihi başını sokacak bir evi olmasıdır. Mülkiyet hakkı, anayasada en temel hakların başında gelmektedir. 1994 Mart ayından bu yana dünyada belediyeciliğin, şehirciliğin nasıl yapıldığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı döneminde göstermiştir. AK kadrolar da göstermiştir.

Bu eserler, bu hizmetler, bu çalışkanlık olmazsa 30 senedir aynı yönetim devam edebilir miydi, mümkün değil. Merkezi hükümette de 22 yıldır dağ taş demeden koşturarak, eğitimden sağlığa, adaletten savunma sanayiine kadar AK kadrolarla yola devam ediliyor.

“KOCAELİ’YE TAM 305 MİLYAR LİRA TUTARINDA HİZMETLER YAPILDI”

Gebze ve Kocaeli, Türkiye’nin yüz akı bölgelerimiz. Türkiye’de imalat sanayinin yüzde 18’i Gebze topraklarında üretiliyor. Bu çok büyük başarı. Türkiye ihracatının 30 milyar dolarlık bölümü Kocaeli’den yapılıyor. Kocaeli’de 14 organize sanayi bölgesi var. Toplamı dünyada ilk 5’e giriyor. Kocaeli’de 30’un üzerinde limanlarımız var. Türkiye’yi dünyaya açıyor. Kocaeli bu kadar önemli. 22 yıllık iktidarımız boyunca Kocaeli’ye tam 305 milyar lira tutarında hizmetler yapıldı. Bütün okullar yenilendi, hastaneler yenilendi. Yollar, tüneller yapıldı. Altyapı komple yenilendi.

"22 YILDA ORTALAMA 20 MİLYON CİVARINDA KARDEŞİMİZ EV SAHİBİ OLDU"

Aralık ayı sonunda tam sayıların açıklanacağını söyleyen Bakan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye çapında bu yıl 1 milyon 400 binden fazla kişi ev satın aldı. Son 10 yılın ortalaması her yılı aşağı yukarı 1 milyon 200 bin- 1 milyon 300 bin civarında. Önceki 10 yılı da koyduğumuzda 22 yılda ortalama 20 milyon civarında kardeşimiz ev sahibi oldu.

"VATANDAŞLARIMIZIN SAHİP OLDUĞU ARAÇ SAYISI 32 MİLYON"

22 yıl önce Türkiye’deki otomotiv sayısı 6,5 milyondu, bunun 1,5 milyonu motosikletti. Şu anda Türkiye’deki vatandaşlarımızın sahip olduğu araç sayısı 32 milyona yaklaşıyor.