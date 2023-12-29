Ömer Bolat: Bu yıl 23 milyar 74 milyon liralık uyuşturucu madde ve kaçak ticari eşya yakalandı Ticaret Bakanı Bolat, Ankara’da Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nde, "2023 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı"nda kaçakçılık verilerini açıkladı.

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AA

Gümrüklerde yapılan çalışmalarla kaçak eşya ve uyuşturucuya geçit verilmiyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da katıldığı "2023 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı"nda, yakalaması yapılan kaçakçılık verilerini aktardı.

Verilen bilgilere göre, 2023'te 2022'ye göre yüzde 93 değer artışıyla 23 milyar 74 milyon liralık uyuşturucu madde ve kaçak ticari eşya yakalandı. 2023'te yaklaşık 12 ton uyuşturucu, 1,2 milyon litre akaryakıt, 1,4 milyar lira değerinde 1.302 araç, 3,2 milyar lira değerinde elektronik eşya ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ve kaçak ticari eşya yakalaması yüzde 93 arttı"

Bakan Bolat, konuşmasında terör örgütlerinin en önemli gelirleri olan yasa dışı faaliyetlere darbe indirdiklerini vurgulayarak ve Gümrükler Muhafaza personellerine teşekkür ederek, yapılan yakalanmaları şu sözlerle ifade etti:

Bu yıl 2022'ye göre yüzde 93 değer artışıyla 23 milyar 74 milyon liralık uyuşturucu madde ve kaçak ticari eşya yakalamasına imza attık.

2023'te yaklaşık 12 ton uyuşturucu, 1,2 milyon litre akaryakıt, 1,4 milyar lira değerinde 1.302 araç, yaklaşık 3,2 milyar lira değerinde elektronik eşya yakaladık.

Yasa dışı ticaretle mücadeleye 2024'te de devam

Bakan Bolat toplantının ardından yayınladığı mesajında, Gümrükler Muhafaza Komuta Kontrol Merkezi'nde 2023 yılı Kaçakçılık ile Mücadele Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini aktararak şu bilgileri paylaştı:

Toplumsal sağlık ve güvenliğimizi öncelikli hedef olarak aldığımız çalışmalarımızda, yasa dışı ticaretle mücadele ederek hem ülke ekonomimizde vergi kaybının önüne geçmek hem de hakkaniyet sahibi tacirlerimizin hukukunu koruyarak adaletli bir ticari hayat tahsis etmek için çalışmalarımız 2024 yılında da tüm titizliği ile devam edecektir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)