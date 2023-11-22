Ömer Bolat: Cezayir'le yapılan anlaşmalar ticaret hacmini artıracak Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ve Cezayir arasında imzalanan anlaşmaların iki ülkenin ticaret hacminin çok daha yükseltilmesi için temel bir enstrüman olacağını aktardı.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'e giderek Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü ve bu ziyaret sırasında "Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı Ortak Bildirisi"ne imza atılırken, 12 iş birliği anlaşması da imzalandı.

Bu anlaşmaların, iki ülke arasında var olan ticaret ilişkilerini geliştirmesi beklentisi taşınıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tercihli Ticaret Anlaşması'nın, ticaret hacminin çok daha yükselmesi için temel enstrümanları olacağını bildiren bir açıklama yaptı.

"Ticaretimizde tarihi bir dönüm noktası"

Bolat, mesajını sosyal medya hesabından, Türkiye ile Cezayir arasında imzalanan anlaşmalara ve Cezayir'de gerçekleştirdiği temaslara ilişkin paylaşım yaparak verdi. Bakan Bolat, paylaşımında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi vesilesi ile ticaretimizde tarihi bir dönüm noktası olacak. Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) müzakerelerine başlanmasına yönelik Ortak Bildiri metnini ve Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Ürün ve Hizmetlerin Kalite Kontrolü Alanlarında İşbirliğine İlişkin Anlaşmayı imzaladık. Tercihli Ticaret Anlaşması, sonuçlandığında, ticaret hacmimizin çok daha yükselmesi için temel enstrümanımız olacak.

"Yıl sonunda 6 milyar dolara yaklaşacak ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkartacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cezayir ziyareti kapsamında Cezayir Ticaret ve İhracatın Teşviki Bakanı Tayeb Zitouni ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, şu ifadeleri kullandı:

Görüşmemizde, bu yıl sonunda 6 milyar dolara yaklaşacak ticaret hacmimizi kısa süre içerisinde 10 milyar dolara çıkarmak için atılacak adımları tespit ettik. Bölgedeki en önemli ortaklarımızdan olan Cezayir ile ticaret ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)