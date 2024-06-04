Ömer Bolat: Dış Ticarette yalnız güvenli ürünlerin ülkemize girmesini sağlıyoruz Ürün Güvenliği Konferansı ve Ödül Töreni'nde, ithalat yoluyla ülkeye giren ürünlerin güvenliğine verilen önemi ve yapılan çalışmaları sıraladı.

AA

"Ürün güvenliliği" Türkiye'nin dış ticaret ilişkilerinde önemli bir yer tutuyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirilen Ürün Güvenliği Konferansı ve Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, 4-7 Haziran tarihlerinde kutlanan "Ürün Güvenliği Haftası" kapsamında çeşitli faaliyetlerle ürün güvenliğine dair farkındalık yaratmayı amaçladıklarını aktardı.

Ticaret Bakanı Bolat, burada yaptığı açıklamada, "İç piyasada güvenli ürün üretilmesini ve ürünlerin piyasada etkin denetlenmesini, ithalat aşamasında Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi üzerinden yalnız güvenli ürünlerin ülkemize girmesini sağlıyoruz." dedi.

"Ürün güvenliği kritik öneme sahip"

Ürün güvenliğinin çok yönlü ve kritik öneme sahip olduğunu belirten Bolat, şöyle konuştu:

Türkiye'de ürün güvenliği, çeşitli kurumlarımız tarafından koordinasyon içinde sağlanıyor. TSE, standardizasyon, test ve sertifikasyon konularında ana yetkili kuruluş olarak ürünlerin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu denetliyor. Bakanlığımız, tüketici ürünleriyle ilgili düzenlemeler yapıyor, denetimler gerçekleştiriyor ve tüketicilerin korunmasını esas alıyor.

"Ürün güvenliğinin en temel unsurlarından biri bilinçli tüketici ve tüketim anlayışı"

Bolat, ürün güvenliğinin en temel unsurlarından birinin bilinçli tüketici ve tüketim anlayışı olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

İç piyasada güvenli ürün üretilmesini ve ürünlerin piyasada etkin denetlenmesini, ayrıca ithalat aşamasında TAREKS üzerinden yalnız güvenli ürünlerin ülkemize girmesini sağlıyoruz. Böylece halkımızın sağlığını ve yaşam kalitesini koruyoruz, ayrıca yerli ve milli üretimi, yurt dışı kaynaklı, güvenilir olmayan ithalata karşı korumuş oluyoruz. TAREKS, sadece riskli ürünlerin denetimine yoğunlaşılmasını mümkün kılıyor. Ülkemizin ihracat ve ithalat dengesine olumlu katkı veren ve kamu kaynaklarının da tasarrufunu sağlayan bu sistem, yapay zekanın kullanımı anlamında emsallerine örnek olmuş öncü, modern bir sistemdir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)