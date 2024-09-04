Ömer Bolat: E-ihracatın payı 5 milyar doları aştı İstanbul E-İhracat Zirvesi, bugün İstanbul'da başladı. İki gün sürecek zirvede, küresel erişimi ve rekabeti hızlandıran dijital pazarın sunduğu fırsatlar tartışılacak.

Haber Merkezi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Küresel e-İhracat Zirvesi’ne katıldı.

Bolat burada, Ticaret Bakanlığı olarak, işletmelerin e-ihracattaki payını artırma girişimlerine tam destek verdiklerini ve bu alanda elde edilecek başarının, Türkiye'nin küresel ticaretteki konumunu daha da güçlendireceğini savundu.

ZİRVE İKİ GÜN SÜRECEK

Dijitalleşme ile hızla dönüşen e-ihracat sektörünün, küresel rekabeti artırırken, üreticilere, girişimcilere ve KOBİ’lere yeni fırsatlar sunduğunu dile getiren Bakan Bolat, zirvenin ardından yayındığı mesajında şu ifadeleri kullandı

Bugün İstanbul’da düzenlediğimiz İstanbul E-İhracat Zirvesi’nde dijitalleşmenin dönüştürdüğü dünya ticaretinde yaşanan gelişmeleri ve e-ihracatın artan önemini ele aldık.

İlk defa düzenlediğimiz ve iki gün sürecek zirvede, küresel erişimi ve rekabeti hızlandıran dijital pazarın sunduğu fırsatları iş dünyamızla birlikte tartışacağız. Zirve kapsamında fuar, panel ve çeşitli oturumlarla uluslararası alanda iş birliklerinin geliştirilmesine zemin hazırlıyoruz.

E-TİCARET İHRACATI 5 MİLYAR DOLARI AŞTI

E-ihracatın genel ihracatımızdaki payı 2023 yılında yüzde 2,1’e çıkarken, dolar bazında 5 milyar doları aşmıştır. 2028’e kadar bu oranı yüzde 10’a çıkarmayı hedefliyoruz.

"DİJİTALLEŞME YENİ FIRSATLAR SUNUYOR"