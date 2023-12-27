Ömer Bolat: Gıda enflasyonunu azaltmak adına kooperatiflerin sayısını çoğaltmak zorundayız Ticaret Bakanı Bolat, Gaziantep'te katıldığı Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada kooperatiflerin önemine değindi. Bolat'a göre gıda kooperatiflerinin sayısının ve başarısının artması gıda enflasyonunun aşağıya düşmesinde bir etken olacak.

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AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep'te, katıldığı fuar açılışında yaptığı konuşmasında kooperatiflerin üretime ve ticarete katılmalarının önemine değindi.

Bolat, katılımcılara, kooperatiflerin üretim kapasitesini geliştirerek, pazarlamada, ticarette ve ihracatta daha fazla pay sahibi olmalarını sağlamak için Ticaret Bakanlığı olarak yoğun çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Bakan Bolat, bu kapsamda 2023 yılında 422 bin esnafa uygun finansman koşullarında 153 milyar lira kredi desteği sağladıklarını kaydetti.

"İş insanlarına önemli finans kolaylıkları ve destekler sağlandı"

Hükümet olarak depremden etkilenen şehirlerde ekonominin, iş dünyasının yaralarının sarılması için acil tedbirleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla devreye aldıklarını aktaran Bolat, iş insanlarına önemli finans kolaylıkları ve destekleri sağladıklarını ifade etti.

"Türkiye'de 50 binden fazla kooperatif var"

Türkiye'de 50 binden fazla kooperatifin bulunduğunu belirten Bolat, şöyle konuştu:

Tarımdan, eğitime, konuttan krediye, ulaşımdan kadın girişimciliğine, enerjiden el sanatlarına kadar 40'a yakın alanda kooperatiflerimiz faaliyet göstermekte. Kooperatiflerimiz, refahın tabana yayılması ve insanlarımızın imece usulüyle ve dayanışma içinde üretime, ticarete katılmalarını mümkün kılmaktadırlar. Bu noktada üreticiden, tüketiciye aracısız ulaşabilen kooperatiflerimiz sayesinde maliyetleri azaltmak, tasarruf sağlamak ve özellikle gıda ürünlerinde enflasyonun azalmasını sağlamak, kontrol altında tutmak mümkündür. Bu açıdan gıda enflasyonunu azaltmak adına kooperatiflerimizin sayısını hızlıca çoğaltmak zorundayız.

"180 katılımcının 154'ü kadın kooperatifi"

Fuarda 180 katılımcının olduğunu, bunların 154'ünün kadın kooperatifi olduğunu ve ülke genelinde 1.000'i aşkın kadın kooperatifinin faaliyet gösterdiğini anlatan Bolat, bakanlık olarak kadın kooperatiflerinin sayısını artırmak için kolaylıklar sağladıklarını, hibe destekleri verdiklerini bildirdi.

"Kooperatiflerin sayısı hızla artacak"

Kooperatiflerin sayısının hızla artacağını, 2020'den bu yana 629 kadın kooperatifin 866 projesi için 77 milyon lira destek sağlandığını ve üst limitlerin arttırıldığını belirten Bolat, esnafı da desteklediklerini vurguladı.

"Kooperatiflerin üretime ve ticarete katılması çok önemli"

Kooperatiflerin üretime ve ticarete katılmasının çok önemli olduğunu ve bakanlık olarak "iyi yönetim", "şeffaflaşma", "denetlenebilirlik", "kurumsal yapılaşma" konularında düzenlemeler getirdiklerini ifade eden Bolat, sözlerini, şöyle tamamladı:

Kooperatiflerin başarıyla kurulmasını ve üretimde ve ticarette aktif olup enflasyonun aşağı çekilmesine katkı verilmesini sağlamaya çalışıyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)