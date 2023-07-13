Ömer Bolat: İhracatımızın dünya ihracatı içerisindeki payı yüzde 1,04'e çıktı

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Türkiye'nin ihracat başarısı dünyada aldığı payı artırarak sürdürüyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dünya ticaretindeki payını Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) alınan rakamlarla yayınladığı mesajla şöyle aktardı:

Dünya Ticaret Örgütü istatistiklerine göre 2021 yılında dünya ihracatı 22,3 trilyon dolar olarak gerçekleşmiş olup Türkiye’nin ihracatı bu dönemde 225,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek dünya ihracatı içerisindeki pay tarihinde ilk defa yüzde 1 seviyesinin üzerine çıkmıştır. Böylelikle ihracatımızın dünya ihracatı içerisindeki payı yüzde 1,01 seviyesine yükselmiştir.