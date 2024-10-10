Ömer Bolat: İhracattaki artış istihdama da katkı sağlıyor

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan ağustos ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Bolat, paylaşımında ihracattaki artış ve dış ticaret dengesindeki iyileşmenin Türkiye'nin büyümesine olduğu gibi, istihdamının artışına da büyük katkı sağladığını bildirdi.

İŞSİZLİK YÜZDE 0,3 AZALDI

Ağustosta, istihdam edilenlerin sayısının bir önceki aya göre 78 bin kişi arttığını, işsiz sayısının ise 89 bin kişi azaldığını belirten Bolat, işsizlik oranının 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesine gerilediğini ifade etti.

"İSTİHDAM ARTIŞI BÜYÜMENİN MOTORU"

Bolat, ihracattaki artışın, büyüme ve istihdamın motoru olmaya devam ettiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

İhracattaki artış ve dış ticaret dengesindeki iyileşme ülkemizin büyümesine olduğu gibi istihdamın artışına da büyük katkı sağlamaktadır. Bu anlamda, Bakanlığımızın ihracatı artırıcı ve özellikle yerli üretimi, haksız ve dampingli ithalata karşı koruma anlamında attığı adımların, aldığı tedbirlerin etkisini memnuniyetle görüyoruz.