Ömer Bolat: İsrail ile ticaretimiz yok

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turkuvaz Medya "İhracat Seferberliği" programı ile Türkiye-İspanya JETCO Toplantısı'na katıldı.

İsrail ile ticaretin durdurulduğunu belirten Bakan Bolat, Türkiye'nin Filistin'e 80 bin tonla dünyada en fazla yardım gönderen ülke konumunda olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Her platformda Gazze'deki sorunları gündeme getirdik. Filistin'in her zaman yanındayız. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 54 ürün baçında ihracatı durdurduk. Üç hafta sonra 2 Mayıs'ta da tamamen durdurduk. Bu büyük fedakarlılık.

Oslo Anlaşması ve Paris anlaşması ile ithalattaki gümrük vergilerini İsrail alır, içinden komisyonunu alır ve Filistin'e geri öder ve Filistin'in en büyük gelir kaynağı budur.

"FİLİSTİN'DEKİ EKONOMİYİ VE TİCARETİ YAŞATMAK ZORUNDAYIZ"

Filistin'deki ekonomiyi ve ticareti yaşatmak zorundayız. Filistin'deki ithalatçılar kolaylık olsun diye varış yeri İsrail'di. Filistinlerin 6,5 milyarı Türkiye'ye olmak üzere (hurma) 9 milyar dolar ihracatları ve 1,5 milyar ithalatları var.

"İSRAİL'E İTHALAT VE İHRACAT SIFIR"

2 Mayıs'taki ithalattan dolayı İsrail çok büyük tepki verdi. 'Lobilere şikayet edeceğiz' dendi. Biz bunları hiç önemsemedik. Ve bir sonucu da çıkmadı. İsrail'de gümrük kodu 2 Mayıs'tan itibaren ihracat ve ithalat sevkiyatına izin verilmedi. Gelen malları da almadık Türkiye'ye. Şirketler ricada bulundu. Kararımızdan dönmedik. Gazze'nin yeniden imarı başlayana kadar bu kararımız sabit diyoruz. İsrail'e ithalat ve ihracat sıfırdır.

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