Ömer Bolat: Körfez turu kapsamında iş forumları ve ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Twitter'dan Körfez turunun amacı ve kurulacak temaslarla ilgili bir mesaj yayınladı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde oluşan Türk heyeti ve iş insanları, bugün itibariyle üç günlük Körfez turuna çıkıyor.

Körfez ziyareti Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ziyaretin içeriğini paylaştığı mesajla şöyle aktardı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun ev sahipliğinde 200'den fazla iş insanımızla beraber ikili ilişkilerimizi geliştirmek, enerji, hammadde, turizm, müteahhitlik, gıda, tarım, sağlık, e-ticaret ve finans alanında atılabilecek adımları görüşmek üzere Bileşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan ziyaretlerimize başlıyoruz.

"Ülkemizin ekonomik refahını artırmak amaçlanıyor"