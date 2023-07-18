Ömer Bolat, Türkiye ve Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması ortak bildirisini paylaştı Ticaret Bakanı Bolat, Twitter üzerinden Türkiye ve Birleşik Krallık'ın Serbest Ticaret Anlaşması'nın yenilemek için başlatılan girişimde önemli bir aşamayı iletti.

AA

Türkiye ve Birleşik Krallık aralarında var olan Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) geliştirmek için ortak adımlar attı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir önceki gün çevrim içi yöntemle görüşme yaptığı Birleşik Krallık Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch'u etiketleyerek şu mesajı aktardı:

Türkiye ve Birleşik Krallık, güncel ve kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması akdedilmesine yönelik müzakerelere başlama niyetlerini bugün bu Ortak Açıklama ile teyit etmektedir.

İlave pazar fırsatları hedefleniyor

STA’mızı güncelleyerek, mal ve hizmet ihracatçılarımız için ilave pazar fırsatları sağlamayı hedefliyoruz.

21. yüzyıla uygun, güncel ve anlaşmaya yönelik çalışma fırsatı

Ortak bildiriye göre, iki ülkenin modern ekonomilerine tam anlamıyla yakışan ve 21. yüzyıla uygun, güncel ve anlaşmaya yönelik çalışma fırsatı bulunuyor.

İki ülke yeni anlaşma görüşmelerini başlatmaya istekli

Ortak Açıklama'da iki ülkenin yeni anlaşma görüşmelerini başlatmaya yönelik niyeti şöyle vurgulandı:

Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik krallık önemli ve iki yakın ticaret ortağı konumundadır. Her iki yakın ticaret ortağı konumundadır. Her iki ülke de ilişkilerini bu başarı üzerine inşa etmeye kararlı olup, bugün revize ve kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması için görüşmelerini başlatmaya yönelik niyetlerini teyit etmektedirler.

Mevcut ticaret anlaşmasının Aralık 2020'de imzalandı

Mevcut ticaret anlaşmasının Aralık 2020'de imzalandığına işaret edilen bildiride, şunlar kaydedildi:

Anlaşma, ağırlıklı olarak sanayi ürünlerini kapsamakta olup, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından ticaret akışının ve tedarik zincirlerinin korunmasını sağlamıştır.

Mevcut anlaşmada bulunan gözden geçirme maddesi, Birleşik Krallık ve Türkiye'yi, ticari ilişkilerini yeniden değerlendirmeye yönlendirmiştir. Geçen yıl başlayan bu çalışma neticesinde, her iki ülke de ticari ilişkilerini genişletmenin ve derinleştirmenin değerli olacağı sonucuna varmıştır. Yetkililer, söz konusu gözden geçirme sürecini sonuçlandırmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesi kapsamında bir araya gelmiş ve geliştirilmiş bir STA için çalışma yönünde anlaşmışlardır.