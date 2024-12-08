Ömer Bolat: Türkiye'de yaklaşık 84 bin yabancı firma faaliyet gösteriyor

AA

Bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Liderler Zirvesi'nde konuşan Bolat, bunların istihdamdaki payının yaklaşık 1,2 milyon, ihracattaki paylarının da yaklaşık 100 milyar dolar olduğunu söyledi.

Şu anda Türkiye'de 83 bin 600 yabancı firmanın üretim ve ticarette çalışmakta olduğunu hatırlatan Bolat, toplam 270 milyar doların 2002 yılından bu yana Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım olarak girmiş bulunduğunu açıkladı.

"SON YILLARDA YAPAY ZEKA ÖNEM KAZANDI"

"Son birkaç yıldır yapay zekanın nasıl önem kazandığını gördük ve dijital dünyanın şu anda 3'te 1'ine hükmediyor. 2-3 sene sonra yapay zeka belki de dijital dünyanın tamamına egemen olacak." diyen Bolat, şöyle devam etti:

Ticaret Bakanlığı olarak ülkemizin teknolojik dönüşümünü sağlayacak ihracat kapasitesini artıracak çalışmaları uygulamaktan sorumluyuz ve bu alanda çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı ticaretin yüzyılı yapmak üzere Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon kapsamında yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı artırarak dış ticaret açığı ve cari açığımızı sürdürülebilir bir şekilde azaltma hedeflerimiz doğrultusunda dengeli bir ekonomik büyüme ve halkımızın refahının artmasını sağlamak üzere çok büyük gayretlerle çalışmaktayız.

"AKTİF ÇALIŞAN SAYIMIZ 11,5 MİLYON KİŞİ ARTARAK 32 MİLYON 800 BİNE ULAŞTI"

2002 yılında Türkiye'deki toplam istihdam sayısının 21 milyon 300 bin kişi olduğunu kaydeden Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: