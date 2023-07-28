Ömer Bolat: Vatandaşları mağdur edenlere yönelik para cezaları 361 milyon TL'ye ulaştı Ticaret Bakanı Bolat, vatandaşları mağdur edenlere kesilen para cezalarının miktarlarını paylaştı.

ensonhaber.com

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023'te otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddeleri kapsamında vatandaşları mağdur edenlere yönelik uygulanan para cezası 361 milyon TL'ye ulaştığını belirtti.

Bolat, vatandaşları mağdur edenlere fırsat verilmeyeceğini vurgulayan bir mesaj yayınladı.

Bakan Bolat, Twitter'dan paylaştığı mesajda Ticaret Bakanlığı'nın görev ve yetki alanı çerçevesinde gerçekleştirdiği düzenlemelerle; iç ticarette adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısını sürdürülebilir kılmayı ve fiyat istikrarına katkı sağlamayı hedeflendiğini aktarak şu değerlendirmede bulundu:

"Otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

Bu kapsamda, otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Vatandaşlarımıza karşı haksız uygulama ve aldatıcı reklamlara ilişkin tüketicilerimizi koruyucu tedbirlerimizi alıyoruz.

Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyor; Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Reklam Kurulu eliyle idari yaptırımları gecikmeksizin uyguluyoruz.

Perakende ve elektronik ticarette özellikle KOBİ'lerimizi korumaya ve haksız ticari uygulamaları ortadan kaldırmaya dönük önemli düzenlemeleri hayata geçirdik.

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