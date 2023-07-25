Ömer Bolat'tan sıfır ve ikinci el araç alım satımında stokçuluğa karşı önlem açıklaması Ticaret Bakanı Bolat, Twitter adresinden yayınladığı mesajında sıfır ve ikinci el araç pazarındaki haksız uygulamalara getirilen önlemleri açıklayarak, alınan önlemlerin piyasaya olumlu etkisini gözler önüne serdi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektöründe yaşanan haksız uygulamalara getirilen cezaların ardından düzenlemeye aykırılık teşkil eden ilan sayısındaki azalmayı bir grafikle aktardı.

Bakan Bolat, masajında, ikinci el ve sıfır araçların satışlarında 2023 yılında fahiş fiyat ve stokçulukla ilgili toplam 118 milyon 799 bin 782 liralık ceza kesildiğini duyurdu.

Otomotiv sektöründe sıfır ve ikinci el araç alım satımında gerçekleşen piyasa bozucu faaliyetler ile haksız fiyat ve stokçuluk fiillerine ilişkin, Bakanlık birimlerince çalışmaların hassasiyet ve kararlılıkla devam edeceğini belirten Bakan Bolat'ın yayınladığı mesaj şöyle:

Vatandaşlarımızın otomotiv piyasasında oluşturulmaya çalışılan arz talep dengesizliğinde, mağduriyet yaşamaması Bakanlığımızın nihai önceliği durumundadır.

"Düzenlemeye aykırı her bir ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası getirildi"

Üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına kısıtlama getirilmiş olup, bu düzenlemeye aykırı her bir ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilmesine imkan sağlanmıştır.

"35 milyon 447 bin lira idari para cezası verildi"

Bu kısıtlamaya aykırı ilan verenler hakkında 35 milyon 447 bin lira idari para cezası uygulanmıştır.

"Düzenlemeye aykırılık teşkil eden ilan sayısı azaldı"

6 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan ve 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren ilan kısıtlaması düzenlemesi öncesinde bu düzenlemeye aykırılık teşkil eden ilan sayısı, 8 Temmuz 2023 tarihinde 20 bin 985 iken hem mezkur düzenlemenin yürürlüğe girmesi hem de Bakanlığımızca kamuoyunun bilgilendirilmesi neticesinde 15 Temmuz 2023 tarihinde 7 bin 483 seviyesine gerilemiş olup 24 Temmuz 2023 tarihinde ise 3 bin 217’ye düşmüştür.

"6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi uyarınca 51 milyon 920 bin 782 lira ceza verildi"

Yapılan paylaşımda konuyla ilgili uygulanan cezalara da yer verilerek İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği’nin 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi uyarınca 51 milyon 920 bin 782 lira idari para cezası verildiği kaydedildi.

"14 yetkili bayiye toplam 66 milyon 879 bin lira para cezası uygulandı"

Bakanlık, aynı yönetmelikte yapılan değişiklikle sıfır taşıta ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunanların ikinci el yetki belgesinin iptal edilebilmesine yönelik düzenleme yapılmış olup bu düzenleme kapsamında 14 yetkili bayiye toplam 66 milyon 879 bin lira idari para cezası uygulandığını ve bu bayilerden 9’unun yetki belgesinin iptal edildiğini duyurdu.