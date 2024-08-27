Ömer Bolat'tan yeşil pasaport açıklaması: Uygulamayı genişletmiyoruz Yeşil pasaportun kapsamının genişletileceği iddialarını yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kapsamın genişletilmeyeceğini belirterek tartışmalara son noktayı koydu.

İHA

Son dönemde Türkiye'de artan vize sorunları, yeşil pasaporta yönelik talepleri yeniden gündeme getirdi.

Sosyal medyada yeşil pasaportun kapsamının genişletileceği iddiaları dolaşıyordu.

Ancak Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iddiaların asılsız olduğunu beyan etti.

VİZE SORUNLARI YEŞİL PASAPORTU GÜNDEME TAŞIDI

Son yıllarda yurt dışına çıkmak isteyen kişilerin artan vize sorunları, Meclis'te bu konuda artan talepler, yeşil pasaporta yönelik talepleri yeniden gündeme taşıdı.

"UYGULAMAYI GENİŞLETMİYORUZ"

Bakan Bolat, “Uygulamayı genişletmiyoruz, yeşil pasaporta olan güveni sarsamayız.” açıklamasında bulundu.

Türkiye'de halihazırda 1 milyon 200 bin kişi yeşil pasaport sahibi.

KONUYU ATSO BAŞKANI GÜNDEME GETİRDİ

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve ATSO heyeti, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ederek, toplu işyerleri projesi için destek istedi.

Projenin Antalya ekonomisine katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Bakan Bolat ve Başkan Hisarcıklıoğlu, projeye tam destek vereceklerini kaydetti.

Son günlerde Yeşil Pasaport konusunda birçok meslek grubunun dahil olduğu bir düzenlemeye ilişkin Bakan Bolat'a konuyla ilgili iş insanlarının yeşil pasaport talebini dile getiren Başkan Hacısüleyman, “Son dönemde artan vize sıkıntıları iş dünyasını zor durumda bırakıyor, bu konuda iş insanlarına öncelik verilmesini istiyoruz.” dedi.

"YEŞİL PASAPORTA OLAN GÜVENİ SARSAMAYIZ"

Bakan Prof. Dr. Bolat, “Sosyal medya dezenformasyonu ile yeşil pasaport uygulamasına dahil edildiği iddia edilen meslek grupları oldu. Fakat bu tamamen yanlış bir bilgi, uygulamayı genişletmiyoruz, yeşil pasaporta olan güveni sarsamayız.” diye konuştu.

KANUN TEKLİFLERİ VERİLDİ

Meclis'te bu pasaportun kapsamının genişletilmesi için hazırlanan kanun teklifi sayısı 19'a ulaştı.

Kanun teklifleri; tır şoförleri, muhasebeciler, bekçiler, gazeteciler, eczacılar gibi birçok meslek grubuna yeşil pasaport verilmesini içeriyor.

YEŞİL PASAPORTU KİMLER ALABİLİR?

"Hususi damgalı pasaport" olarak da tanımlanan yeşil pasaport, genellikle bazı kamu görevlilerine ve eski bürokratlara veriliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)