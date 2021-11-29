Omikron varyantı endişeleri emtia piyasasını da etkiledi

Enflasyonun belirleyicilerinden olan emtia fiyatlarını, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da koronavirüsün çok sayıda mutasyona uğramış Omikron varyantının tespit edilmesi etkiledi. Omikron varyantının belirmesi emtia piyasasında düşüşleri beraberinde getirdi.

Emtia piyasasında, geçen hafta koronavirüs salgınında ortaya çıkan yeni varyanta ilişkin endişelerle satış baskısı artarken, en fazla değer kaybı yüzde 15,2 ile paladyumda görüldü.

Paladyumun ardından en fazla düşüş kaydeden emtia yüzde 8'le Brent petrol olurken, bunu yüzde 7,6'yla platin, yüzde 5,9'la gümüş, yüzde 2,9'la altın, yüzde 1,6'yla alüminyum ve yüzde 0,9'la bakır izledi.

PARA POLİTİKALARINDA SIKILAŞMAYA NEDEN OLABİLİR

Enflasyonda yükselişin uzun bir süre gündemde kalacağı ve bu paralelde merkez bankalarının para politikalarında beklenenden önce sıkılaşmaya gidebileceği endişeleri yatırımcıların gündemini meşgul ediyor.

FED BAŞKANI JEROME POWELL’IN AÇIKLAMALARI BEKLENİYOR

Analistler, yeni varyantın para politikalarının seyrine dair beklentilerin yeniden şekillenmesinde etkili olabileceğine işaret ederek, bu kapsamda yeni haftada ABD ve Euro Bölgesi'nde açıklanacak istihdam ve enflasyon verilerinin yakından izleneceğini, ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'nin yönlendirmelerinin de piyasaların seyri açısından kritik olacağını söyledi.

Geçen haftadaki altın fiyatındaki düşüşte, Fed Başkanlığına Jerome Powell'ın tekrar aday gösterilmesi sonrası azalan belirsizlikler ile yatırımcıların güvenli limanlardan ayrılma eğilimi etkili oldu. Ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle küresel otomotiv piyasasında devam eden talebin azalması da paladyum ve platin fiyatlarındaki oynaklığın sürmesini beraberinde getirdi.

OMİKRON VARYANTI SONRASI BAZI ÜLKELERİN UÇUŞ YASAKLARINI DEVREYE ALMASI PİYASALARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Brent petrolün varil fiyatındaki sert düşüşte ise Omikron varyantı sonrası bazı ülkelerin uçuş yasaklarını devreye alması ve olası kapanmalara yönelik endişeler belirleyici oldu. Öte yandan geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden, akaryakıt fiyatlarındaki artışa çözüm bulmak için stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolün kullanıma sunulacağını, böylece ülkede akaryakıt fiyatlarının düşeceğini açıkladı.

NİKELİN FİYATI 7,5 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Geçen hafta emtia piyasasında çinko ve nikel fiyatlarındaki artışlar dikkati çekti. Çinkonun fiyatı 1,56 dolarla kasım ayının en yüksek seviyesini görmesinin ardından haftayı da yüzde 2 artışla 1,5 seviyesinden tamamladı. Nikelin fiyatı ise 9,7 dolarla Mayıs 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi test ederken, haftalık bazda yüzde 1,8 değer kazandı.

Çinko fiyatlarındaki artışta; dünyanın önde gelen ham madde ticareti yapan şirketlerinden Glencore'un İtalya'da üretimi sonlandıracağını açıklaması etkili oldu. Arz sıkışıklığı ve ekonomisini canlandırmak isteyen Çin'den gelen talep de çinko fiyatlarını destekledi.

Doğalgaz fiyatları da haftayı yüzde 5 yükselişle tamamladı. ABD'de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatına olan talep rekor seviyelere yaklaşması doğalgaz fiyatlarındaki bu artışın temel nedeni olarak öne çıktı.

TARIM EMTİASINDA KAHVE VE BUĞDAYDA ZİRVELER GÖRÜLDÜ

Tarım emtiasında geçen hafta oynaklığın artması dikkati çekerken, kakaonun fiyatı yüzde 7,5, pamuğun fiyatı yüzde 3,9, şekerin fiyatı yüzde 3 ve soya fasulyesinin fiyatı yüzde 0,8 düşüş kaydetti. Diğer taraftan buğday 8,75 dolarla Kasım 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gördüğü haftayı yüzde 1,3 yükselişle tamamlarken, 2,48 dolarla yaklaşık 10 yılın zirvesini test eden kahve de yüzde 3,5 değer kazandı.