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    Ön ödemeli konut satışında teslim süresi 48 aya uzayabilir

    Ticaret Bakanlığı'nın ön ödemeli konut satışları hakkında yönetmelikte değişikliği, Resmi Gazete'de bugün yayınlandı.
    • 04.08.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 09:36
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    Ön ödemeli konut satışında teslim süresi 48 aya uzayabilir

    Vatandaşların konut aldıklarında kendilerine taahhüt edilen sürede evlerini teslim almaları karara bağlandı. Ancak bazı hallerde konutun teslim süresi önce belirtilen tarihden 48 ay sonraya kadar uzayabilecek. Bu tarih daha önce 36 ay olarak kullanılıyordu. Yeni karara göre zorunlu teslim süresi uzatılmış oldu.

    Ticaret Bakanlığı'nın aldığı karara göre, bedelin peşin ödenmesi veya taksitle ödemenin kabul edilmesinden sonra düzenlenen sözleşmeye esas ön ödemeli konutun zorunlu teslim süresi 48 aya uzayabilecek.

    "Konutun teslimi" başlıklı madde değişti

    Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ön ödemeli konut satışları hakkında yönetmelikte değişiklik öngören yönetmeliğiyle, söz konusu yönetmeliğin "konutun teslimi" başlıklı maddesinde değişiklik yapıldı.

    Konut tüketiciye taahhüt edilen sürede teslim edilecek

    Buna göre, ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen sürede tüketiciye teslim edilmesi zorunlu olacak.

    konut

    Teslim süresi 48 ayı aşamayacak

    Reuters'in haberine göre, bu süre her halükarda sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyecek. Madde hükmü değiştirilmeden önce bu süre 36 ay olarak belirtilmişti.

    Yönetmelik, 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek.


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