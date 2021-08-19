Ön satışa çıkan BABI tokenler, süre dolmadan tükendi

Toplam 7 milyon 500 bin adet satılan BABI tokenlere gösterilen ilgi, ön satışların süresi dolmadan sonuç verdi.

Bitexen Teknoloji’nin tohum yatırımcı olduğu Babylons’un yönetim tokenı BABI, gördüğü ilginin sonucunda TrustPad ve ChainBoost üzerinden yaptığı ön satışın bitimine saatler kala toplam 7 milyon 500 bin adet satışla tükendi.

İKİ GÜN ÜST ÜSTE ÖN SATIŞ YAPILDI

Bitexen Teknoloji’nin tohum yatırımcı olduğu merkeziyetsiz NFT pazaryeri Babylons’un yönetim tokeni BABI, 16 Ağustos Pazartesi günü TrustPad’de, 17 Ağustos Salı günü ise ChainBoost’ta ön satışını yaptı.

TOKEN'LER SÜRENİN BİTMESİNE SAATLER KALA TÜKENDİ

Ön satış süresinin bitimine saatler kala yüksek taleple tükenen ve her iki platformda da toplam 7 milyon 500 bin adet satılan BABI, 18 Ağustos Çarşamba günü ApeSwap’ta listelendi.

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