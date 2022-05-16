On ülkeden gelecek fenomenler Alanya’yı tanıtacak

Tanıtımlarda sosyal medyanın gücü her geçen gün daha çok artarken fenomenlerden destek alan şehirlere Antalya da eklendi.

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), sosyal medyanın gücünü arkasına alarak şehrin tanıtımına katkı sağlayacak bir proje geliştirdi.

Dünyanın 10 noktasından toplam 15 sosyal medya fenomeni, aynı anda Alanya'ya gelerek kenten paylaşım yapacak ve böylelikle kent en güncel hali ile geniş kitlelerle paylaşılmış olacak.

10 ülkeden 15 sosyal medya fenomeni



ALTAV, 17-20 Mayıs tarihleri arasında, 10 ülkeden 15 sosyal medya fenomenini Alanya’ya getirdi. Tanıtım çalışmaları çerçevesinde milyonlarca kişiye ulaşılması bekleniyor.

Alanya’ya gelip içerik üretecek fenomenler; Rusya, Finlandiya, Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Polonya ve Türkiye’den.

Etkinlik ve paylaşım yapılacak

İHA'nın haberine göre, Alanya’ya gelecek olan fenomenler, uluslararası tanıtım çerçevesinde çeşitli etkinliklerde bulunacak ve sosyal medya hesaplarından paylaşım yapacak.

Alanya tanıtım çalışmalarını çeşitlendirerek sürdürdüklerini ve tanıtım alanında sosyal medyayı aktif kullandıklarını söyleyen ALTAV ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Alanya’da ağırlayacağımız sosyal medya fenomenleri, burada bir yandan Alanya’nın doğal ve kültürel alanlarını gezip görecekler bir yandan da gastronomi ve gece hayatı turlarına katılacaklar. Özellikle yöresel yemekler konularında ilgi çekici programlar hazırladık. Misafirlerimiz yaşam tarzı, tatil, güzellik, moda, şov, aile, literatür, fotoğrafçılık ve müzik temalarında içerik üreterek sosyal medya hesaplarında paylaşım yapacaklar.” dedi.