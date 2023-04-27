On yılın en yüksek karı Deutsche Bank'tan geldi Almanya'nın dev kuruluşu Deutsche Bank, yüksek faiz oranlarıyla ilk çeyrekte kârını yüzde 12 artırdı.

AA

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında sorunlar yaşayan Alman bankası Deutsche Bank, yürüttüğü ekonomi politikalarıyla önemli bir çıkış yakaladı.

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, 2023’nün ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Banka, kurumsal müşteri operasyonlarında yüksek faiz oranlarından elde edilen gelirin, yatırım bankası gelirlerindeki düşüşü telafi etmesinin etkisiyle ilk çeyrekte vergi öncesi kârını geçen yılın aynı çeyreğine göre artırdı.

Deutsche Bank, yüksek faiz oranlarından elde edilen gelirin etkisiyle ilk çeyrekte vergi öncesi kârını yüzde 12 artırarak 1,9 milyar euroya yükseltti.

Hissedarlara atfedilebilir net kâr 1,16 milyar euroya çıktı

İlk çeyrekte hissedarlara atfedilebilir net kâr ise 1,06 milyar eurodan 1,16 milyar euroya yükseldi. Piyasalarda bu miktarın yaklaşık 977 milyon euroya düşmesi bekleniyordu.

Yatırım bankacılığı biriminin geliri düştü

Bankanın, yatırım bankacılığı biriminin geliri de ilk çeyrekte yüzde 19 düşüşle 2,7 milyar euroya geriledi.

Deutsche Bank’ın bu yılın ilk çeyreğindeki net geliri ise 2022’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 7,7 milyar euro oldu.

Bankanın kârı en son 2013 yılında bu rakama yakınlaşmıştı.

Personel azaltımı yapılabilir

Banka, önümüzdeki yıllarda maliyetleri daha da düşürmek için müşteriyle teması olmayan personeli azaltabileceğini de bildirdi.