Onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı 3 bin 994 oldu TOBB'un nisan ayında onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı açıklandı. Raporun, yıllık bazda yüzde 22,5 oranında azaldığı gözlemlendi.

AA

Türkiye genelindeki esnafların dışındaki işletmelerin bağlı olduğu odaların üst kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), nisan ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Bu veri, sanayi faaliyetleri açısından bir öncü gösterge olarak kabul ediliyor.

TOBB tarafından nisanda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 22,5 azalarak 3 bin 994'e geriledi.

Yılın ilk aylarında onaylanan kapasite raporu sayısında azalma görüldü

Yılın 4 ayında onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı ise geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 9,7 azaldı.

En fazla kapasite raporu İstanbul'da düzenlendi

En çok kapasite raporu düzenlenen ilk 5 il, İstanbul (1.094), Ankara (287), İzmir (274), Bursa (217) ve Konya (198) olarak sıralandı.

Toplam kapasite raporu sayısı 96 bin 664 oldu

Nisan 2022'de 90 bin 207 olan TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı, geçen ay yüzde 7,2 yükselerek 96 bin 664'e ulaştı.

Çalışan sayısında artış var

Toplam çalışan sayısı da aynı dönemde yüzde 5,8 artışla 3 milyon 941 bin 619 olarak hesaplandı.