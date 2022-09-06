Öncelikli sektörlerin ihracatı artırılacak

Türkiye'nin ihracat odaklı büyüme stratejisi OVP'de açıklandı. Buna göre dört kıtaya yönelik özel strateji geliştirilecek.

2023-2025 yıllarına yönelik Orta Vadeli Program'da (OVP) öncelikli sektörler için kıtalar arası ihracat seferberliği anlatılıyor. Lojistikten gümrüğe kadar ihracatı içeren tüm ayrıntılarda iyileştirme söz konusu.

OVP'ye göre, küresel ölçekte parasal sıkılaşma politikaları ve jeopolitik riskler 2022'nin kalan döneminde ve 2023'te küresel ekonomik görünüm üzerinde baskılayıcı unsurlar olarak öne çıkacak.

İthal girdi bağımlılığını azaltıcı politikalar yürütülecek

AA'nın haberne göre, program döneminde, ithal girdi bağımlılığını azaltıcı, ihracatta ürün ve ülke çeşitlendirilmesini sağlayıcı, ihracatta katma değeri yüksek üretimi destekleyici politikaların cari işlemler açığının kademeli bir şekilde azaltılmasına katkı vereceği tahmin ediliyor.

Kamu ve kültür diplomasisi yoğunlaştırılacak

Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünün artırılması ve imajının güçlendirilmesi için kamu ve kültür diplomasisi faaliyetleri yoğunlaştırılacak.

Başta yakın coğrafya olmak üzere, diğer ülkelerle ticari ilişkilerin geliştirilmesi, ülkenin hak ve menfaatlerinin azami ölçüde gözetilmesini sağlamak için ticaret diplomasisi araçlarıyla bölgesel ve çok taraflı iş birliği platformları etkin kullanılacak.

Tüketici eğilimine göre yeni turizm ürünleri devreye girecek

Değişen tüketici eğilimleriyle teknolojik gelişmeler doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla alternatif turizm ürünleri belirlenecek, hedef pazarlarda tanıtım faaliyetleri yürütülecek.

Mevcut pazarların geliştirilmesinin yanı sıra pazar çeşitliliğini sağlamak amacıyla başta Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere dünyada yükselen pazar konumundaki ülkelerden gelen ziyaretçi sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yürütülecek.

"Heal in Türkiye" markasıyla tanıtım yürütülecek

Sağlık turizmi alanında ülke tanınırlığı ve tercih edilirliği artırılacak, sağlık turizmi hizmet kapasitesi nitelik ve nicelik olarak geliştirilecek ve "Heal in Türkiye" markasıyla sağlık hizmet ihracatına yönelik tanıtım faaliyetleri yürütülecek.

Eximbank'ın iş modeli güncellenecek

Yürütecek strateji kapsamında, Türk Eximbank'ın iş modeli uluslararası en iyi uygulamalar dikkate alınarak güncellenecek, fonlama imkanları öncelikle KOBİ'lerin ihracatıyla yüksek teknoloji ve katma değerli ihracatın finansmanında kullanılacak.

Elektronik ticaret pazar yerlerinde mikro işletmeler, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerle esnafın haklarını koruyucu tedbirler alınarak daha adil ve şeffaf piyasa yapısı sağlanacak.

Devlet yardımı devam edecek

Hizmet ihracatçılarının verimlilik düzeyleriyle rekabet güçlerinin artırılması için güncellenen devlet yardımı programları uygulamasına devam edilecek.

Bilişim, yazılım, dijital oyun, telekomünikasyon, finansal teknolojiler (fintek), akıllı şehircilik alanlarında sektörlerin yurt dışına açılması ve ihracatının artırılmasına yönelik sektöre özel kurgulanan destekler verilecek.

Öncelikli sektörler

Ülkenin küresel rekabet gücünün artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması için ihtiyaç duyulan aşı, ilaç, tıbbi cihaz, tanı kiti ve yapay zeka tabanlı sağlık teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenecek.

Gümrüklerde yerli teknolojiler

Serbest bölgelere yüksek teknoloji içeren yatırımlar çekilerek, ekonominin rekabet gücü artırılacak. İhracatta yeni rekorlar ve iş süreçlerinin hızlandırılması amacıyla gümrük idareleri ve kapılarının işlem kapasiteleri güçlendirilecek ve altyapıları yenilenecek. Gümrüklü sahalarda yerli teknolojiler yaygınlaştırılarak, kaçakçılıkla mücadelede etkinlik artırılacak.​​​​​​​