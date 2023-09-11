Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda 25 milyon liralık ilaç ve kimyasal madde ele geçirildi Ticaret Bakanı Bolat, gümrüklerde 25 milyon Türk Lirası değerinde ilaç ve kimyasal maddenin ele geçirildiğini bildiren bir mesaj paylaştı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Türkiye'nin sınırlarındaki gümrüklerde kaçak eşya geçişine izin verilmiyor. Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nın yaptığı takipler sonucunda önemli miktarda kaçak ürünün yakalanmasına devam ediliyor. Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda bir tıra yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, toplam 25 milyon Türk Lirası değerinde ilaç ve kimyasal maddelerin yanı sıra kamera, drone ve cep telefonundan oluşan elektronik eşya ele geçirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ele geçirilen kaçak eşyaya ilişkin olarak bilgi vererek, "Ticaret Bakanlığı olarak kaçakçılara göz açtırmıyoruz." dedi. "Gümrük Muhafaza Teşkilatı çalışmalarını sürdürüyor" Bolat'ın, operasyonu gerçekleştiren mesai arkadaşlarını yürekten tebrik ettiğini belirttiği mesajı şöyle: Gümrük Muhafaza Teşkilatımız, yasa dışı ticaretle mücadelede etkin rol oynayan, toplum sağlığını ve güvenliğini önceleyen çalışmalarına titizlikle devam ediyor. İlaç ve kimyasalın dışında elektronik eşya ele geçti Ekiplerimiz Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda bir tıra yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, toplam 25 milyon Türk Lirası değerinde ilaç ve kimyasal maddelerin yanı sıra kamera, drone ve cep telefonundan oluşan elektronik eşya ele geçirdi. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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