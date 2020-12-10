Online alışveriş en çok pazartesi günü yapılıyor

Online alışveriş en çok pazartesi günü yapılıyor

Koronavirüsünün Türkiye’de en çok etkilediği sektörler arasında e-ticaret yer aldı. Bu alandaki alışkanlıklar kökten değişti.

Pandeminin ilk günlerinden bu yana yaşanan değişim ve dönüşümün merkezinde olan e-ticaret, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 52 büyüdü.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, "Dijital tüketici, pazartesi sendromunu atlatmak için online alışverişi en çok pazartesi günü yapıyor. 2019 ve 2020’de en çok online alışverişin yapıldığı gün pazartesi. En az online alışveriş yaptığı gün ise pazar.” dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, pandemi dönemiyle birlikte tüm ürün ve hizmet tedarikçileri için dijitalleşmenin zorunlu hale geldiğini söyledi.

Önder, Türkiye’de 2019 yılında toplam 558 milyon 700 bin sipariş adedinin olduğunu belirterek, bu yılın ilk 6 ayında ise bu rakamın 850 milyon 700 bine ulaştığına dikkat çekti.

Önder, “E-ticaret, yılın ilk 6 ayına baktığımızda genel ticaret içindeki payını yüzde 8’den yüzde 14’e yükseltti.

E-TİCARET YÜZDE 22 BÜYÜDÜ

2020 yılının üçüncü çeyreğinde ise e-ticaret yüzde 52 büyüdü. Büyüme, eylül ayında ise rekor seviyeye ulaştı. Kasım ayında gerçekleşen dev kampanyalar ile son çeyrekte daha büyük büyüme rakamları bekleniyor. Bu yıl sonunda e-ticaret hacminin ise 213 milyar lira olması öngörülüyor.” dedi.

EN ÇOK SAÇ BOYASI ALINDI

Araştırma şirketinin verilerine göre pandemi döneminde en çok satış rakamına ulaşan ürünün saç boyası olduğunu kaydeden Önder, daha çok gıda, kimyasallar, beyaz eşya, anne ve bebek ürünlerinin e-ticaret kanalı ile alındığını söyledi.

Bu dönemde kişisel bakım ürünlerinin de alındığını vurgulayan Önder, “Pandemi döneminin ilk 10 haftasında en çok büyüme kaydeden kategoriler; saç boyası, hazır kahve, saç kremi, sabun ve duş jelleri gibi kişisel bakım ürünleri, çamaşır suyu, ev temizleyicileri ve Türk kahvesi oldu. Online satış cirosu yüzde 160 olan saç boyası, bu dönemde satış cirosunu yüzde 340’a çıkardı. Türk kahvesi ise online satış cirosunu yüzde 53’ten yüzde 276’ya yükseltti. Bu oranlar, aradaki farkın büyüklüğünü gösteriyor.

TURİZM HİZMETLERİNDEKİ HARCAMALAR DÜŞTÜ

En büyük düşüş ise konaklama, seyahat ve havayolu harcamalarında oldu. 2019 yılında Türkiye sepet ortalaması 99.5 lira olurken, 2020 yılının ilk 6 ayında bu rakam 107.17 liraya ulaştı.” diye konuştu.

(İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder)

DİJİTAL TÜKETİCİ KİMLİĞİ OLUŞTU

Dijital tüketicinin alışveriş yaptığı internet sitelerinde hıza ve yalın tasarıma önem verdiğini, kolay alışveriş imkanını aradığını belirten Önder, şunları söyledi:

"Pandemi süreciyle birlikte sanal alışverişe daha çok yöneldik. Markete, alışveriş merkezlerine gitmeyenler, kalabalık ortamda bulunmaktan çekinenler, sanal ortamda alışverişi benimsedi. Artık dijital tüketici kimliği oluştu. Ürünü 360 derece görmek isteyen, markalar ve fiyatlar arasında karşılaştırma yapan, sosyal medyada markalar ile ilgili yorum yapan tüketici modeli bulunuyor.

ALIŞVERİŞ EN ÇOK MOBİLDE

Dijital tüketiciler, mobil uyumluluğa da önem veriyor; çünkü tüketiciler online alışverişi en çok mobilde yapıyor."