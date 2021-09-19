Online satış yapan sitelere 'haksız fiyat artışı' denetimi

Büyükşehirdeki haller ve marketlerde başlatılan fahiş fiyat denetimi, online satış platformlarında da devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile başlayan fahiş fiyatlarla mücadelede meyve ve sebze hallerine ve marketlere üçüncü bir seçenek daha eklendi.

Günümüzün teknolojik şartları ile satın alma alışkanlıklarımızın giderek arttığı online satış yapan sitelerde var olan "haksız fiyat artışı" denetimleri bu süreçte artırıldı.

TİCARET BAKANLIĞI'NIN YENİ DENETİM ATAĞI

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, son dönemde "haksız fiyat artışı" iddiaları karşısında Ticaret Bakanlığı'nın harekete geçmesi üzerine elektronik ticaret sektöründe de denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.

E-TİCARETTE HAKSIZ FİYAT ARTIŞINA İZİN VERİLMEYECEK

E-Ticaret sektöründe "haksız fiyat artışı" ile vatandaşların ezilmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini dile getiren Çevikoğlu, bu konuda şikayet mekanizmasını güçlendireceklerini bildirdi.

"TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ PİYASA FİYATLARININ ÜZERİNDE OLMAYACAK"

PTT iştirak şirketi PttAVM.com olarak fahiş fiyatlı ürünlere karşı oluşturacakları özel ekiple özellikle temel gıda ürünlerinin piyasa fiyatlarının aşırı üstünde olmaması için çabalayacaklarını anlatan Çevikoğlu, şunları kaydetti:

"Online pazar yeri olarak platformlarda yer alan ürünlerin fiyatlarını biz belirlemiyoruz ancak fahiş fiyatlandırmaya karşı önlemlerimizi alıyoruz. Satılan ürünler 24 saat ekiplerimizin süzgecinden geçiyor. Eğer salgın sürecini ve fiyat artışlarını fırsata çevirenler tespit edilirse satıcılarla iletişime geçerek, normal piyasa fiyatlarına yani makul seviyeye çekilmesi konusunda gerekli adımları atıyoruz.

VATANDAŞ, GÖRDÜĞÜ AŞIRI FİYATI BİLDİRSİN

Bu noktada vatandaşlara büyük görev düşüyor. PttAVM'de özellikle gıda ürünlerinde piyasa fiyatlarının aşırı üzerinde fiyatlı ürünleri gördüklerinde vatandaşlarımızın durumu '444 1 788' numaralı çağrı merkezimize bildirmeleri yeterli olacaktır. Çağrı merkezimize gelen bildirimleri dikkatle inceliyoruz. Öte yandan Ticaret Bakanlığı tarafından da e-Devlet üzerinden bu tür şikayetler alınıyor."

"GÜVEN DAMGASINA DİKKAT"

Çevikoğlu, "PTT iştirak şirketi olarak kamu sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bu yönde hareket ediyoruz. Fiziksel marketlerde olduğu gibi online satışlarda da fahiş fiyatlarla mücadele etmek gerekiyor. Diğer mağazalara göre bu alanda sorun daha az olsa da tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. İnsanımız, e-Ticaret platformlarında özellikle güven damgasına dikkat etmeli." diye konuştu.

"40'IN ÜZERİNDE SATICI HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTIK"

Fahiş fiyatla mücadele konusunda yaptıkları çalışmalara da değinen Çevikoğlu, koronavirüs salgını döneminin başında vatandaşı mağdur etmeye yönelik fiyat belirleyen 40'ın üzerinde satıcı hakkında inceleme başlattıklarını aktardı.

MASKE, DEZENFEKTAN GİBİ ÜRÜNLERDE TESPİT EDİLDİ

Çevikoğlu, İnceleme sonucunda PttAVM üzerinden satışı yapılan maske, dezenfektan gibi birçok üründe fahiş fiyat uyguladığı tespit edilenlerin satışına izin verilmediğini vurguladı.

"KARA LİSTEYE ALIYORUZ"

Çevikoğlu, yaptıkları denetimlerin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine de inceleme yaptıklarına işaret ederek, "Vatandaşlarımız kötü niyetli satıcılarla karşılaştığında bizlere durumu bildiriyor, konuyu inceliyoruz. Bilerek ve isteyerek vatandaş mağdur edilmişse o satıcılarla yolumuzu ayırıp kara listeye alıyoruz." ifadelerini kullandı.