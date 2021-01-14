Online seyahat acentesi platformlarına denetim

Seyahat acenteleri tatil seçeneklerini online platformlara taşıdı. Tatile gitmek isteyenler bu mecralardan yararlanarak rezervasyonlarını yaptırıyor. Ancak şimdi bu alana denetim getirildi.

Online seyahat acentesi platformları, getirilen yeni uygulama ile daha şeffaf ve sadece tatile odaklı olarak hizmet edecek.

Online platformlar ve mobil uygulamalar üzerinden seyahat hizmetlerinin pazarlama satışı gerçekleştiren sitelere sıkı denetim getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve seyahat acenteleri yönetmeliğinde değişikliler yapan yönetmeliğine göre; seyahat acenteleri, online platformlar, mobil uygulamalar ve diğer elektronik iletişim araçları kullanarak yapacağı pazarlama ve satış faaliyetlerini yalnızca bu faaliyetler için kullanacağı online satış kanalları üzerinden gerçekleştirecek.

SEYAHAT DIŞINDA BAŞKA FAALİYETLERİ OLMAYACAK

Bu amaçla kullanılan online satış kanalları üzerinden seyahat acentesi hizmetleri dışında başka faaliyet yürütemeyecek.

SATIŞA YÖNLENDİRMEK AMACIYLA SEYAHAT ACENTESİ ÜRÜNLERİNE YER VERİLEMEYECEK

Seyahat acentesi ürünleri dışında, mal ve hizmet pazarlaması veya satışı yapılan elektronik ticaret alanlarında seyahat acentelerinin ürün ve faaliyetleri satışa sunulamayacak, satışa yönlendirmek amacıyla seyahat acentesi ürünlerine yer verilemeyecek. Ancak, seyahat acenteleri bu alanlara reklam ve ilan verebilecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE TÜRSAB'A BİLGİ VERİLECEK

Seyahat acenteleri, pazarlama ve satış faaliyetlerini gerçekleştirdiği online satış kanallarını Bakanlığa ve TÜRSAB'a bildirmek zorunda olacaklar.

DÜZENLENEN SEYAHATİN RESMİ İÇERİĞİ SİSTEMDE YER ALACAK

Acenteler, müşteriye verilmek üzere düzenleyeceği paket tur veya tura ilişkin sözleşmelerde, işletme belgesinde yazılı olan; belge numarasını, seyahat acentesi ve ticaret unvanı ile adresini belirtmekle yükümlü olacaklar. Satışı gerçekleştirilen ürünün başka bir seyahat acentesine ait olması halinde, ürün sahibi seyahat acentesinin sözleşmelerde açıkça belirtilmesi zorunlu tutuldu.

DÜZENLEMELER İÇİN 3 AY SÜRE

Yönetmelik değişikliği bugün yürürlüğe girdi. Seyahat acenteleri yeni düzenlemeleri 3 ay içinde sağlayacak.