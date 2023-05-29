Ons altın düştü, gram altın da etkilendi ABD'deki borç sınırı konusunda karar alındıysa da piyasalara etkisi devam ediyor ve ons altının değeri düşüyor. Ons altındaki düşüş yurt içindeki serbest piyasaya da yansıyor.

İHA

Ons altın, son iki ayın en düşük seviyesi 1.930 dolara kadar gerilemesinin ardından 1.947 dolara kadar yükseldi.

Türkiye seçim atmosferini geride bıraktı.

Ons altındaki düşüş, gram altına da yansıdı. Gram altın Kapalıçarşı’da 1.258 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 2 bin 266, yarım altın 4 bin 533, tam altın 8 bin 807 liradan satılıyor.

Kapalıçarşı hareketli

İç piyasada Kapalıçarşı'da da hareketlilik görüldü.

Uzmanlar, altında düşüşleri normal karşılarken altının uzun dönem yatırım aracı olduğunu hatırlattı.

"Seçim sonrası piyasalarda bir rahatlama oldu"

Kapalıçarşı esnafı Yahya Ülküseven ise şöyle konuştu: