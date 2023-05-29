Ons altın düştü, gram altın da etkilendi

Ons altın, son iki ayın en düşük seviyesi 1.930 dolara kadar gerilemesinin ardından 1.947 dolara kadar yükseldi.
Türkiye seçim atmosferini geride bıraktı.
Ons altındaki düşüş, gram altına da yansıdı. Gram altın Kapalıçarşı’da 1.258 liradan işlem görüyor.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 2 bin 266, yarım altın 4 bin 533, tam altın 8 bin 807 liradan satılıyor.
Kapalıçarşı hareketli
İç piyasada Kapalıçarşı'da da hareketlilik görüldü.
Uzmanlar, altında düşüşleri normal karşılarken altının uzun dönem yatırım aracı olduğunu hatırlattı.
"Seçim sonrası piyasalarda bir rahatlama oldu"
Kapalıçarşı esnafı Yahya Ülküseven ise şöyle konuştu:
Seçim sonrası piyasalarda bir rahatlama oldu. Altın onsunda düşüş görüldü. Doların yükselmesi nedeniyle gram altın yüksek fiyattaydı. Piyasalarda kâr satışları da geldi. Bugün gerileme görülse de altının uzun dönem yatırım aracı olduğunu unutmamak lazım. Uzun vadede altında hiçbir zaman zarar edilmez. Altının onsu 2 bin 50 dolar seviyesini görmüştü şu an 1.930 dolar seviyesine kadar geriledi. Gram altın şu anda 1.336 lira seviyesinden işlem görmekte.