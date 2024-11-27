Ons altın kayıplarını telafi etmeye başladı! 27 Kasım'da gram, çeyrek altın fiyatları

Haber Merkezi

Ons altın, geçtiğimiz haftalarda 2 bin 752 dolara kadar çıkmıştı.

Altının ons fiyatı, hafta başında yüzde 3,3 azalışla 2 bin 630 dolara çekilmesinin ardından kayıplarını sınırlı da olsa telafi ederek 2 bin 646 dolara çıktı.

Gram altın da çıktığı 3 bin 150 liranın aşağısında seyrediyor. Gram altın, gerilediği noktadan sınırlı yükselişe bugün piyasanın açılışında 2 bin 950 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI

Yurt içinde ise altın fiyatları serbest piyasada şöyle şekilleniyor:

Gram altın: 2 bin 949 lira

Çeyrek altın: 2 bin 949 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 379 lira

Tam altın: 20 bin 006 lira

Yarım altın: 10 bin 003 lira

Reşat altın: 19 bin 960 lira

22 ayar bilezik: 2 bin 772 lira

DÖVİZ

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 34,6465'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üzerinde 34,6639'den işlem görüyor.

Dolar: 34,6639 lira

Euro: 36,4140 lira

Sterlin: 43,7083 lira