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Ons altın rekor kırdı, gram altın tekrar yükseldi

Ons altın rekor kırdı, gram altın tekrar yükseldi Gram altın, güne 2 bin 714 liradan başlamasının ardından, öğle saatlerinde 2 bin 744 liraya kadar çıktı.