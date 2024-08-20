Ons altın rekor kırdı, gram altın tekrar yükseldi
Haber Merkezi

geçen hafta kırdığı rekoru (2 bin 509 dolar) geçerek bugün 2 bin 523 dolarla yeni bir rekora imza attı.

Bu yurt içindeki altının değerine de yansıdı.

Dünyada jeopolitik gerginlikler fiyatı üzerinde etkili olurken yurt içinde de düğün sezonunun yaşanması ve bireysel fiziki altın talebindeki artış fiyatları yukarı yönlü etkiliyor.

ALTIN FİYATLARI

İstanbul, Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 2 bin 744 lira

Çeyrek altın: 4 bin 653 lira

Cumhuriyet altını: 18 bin 959 lira

Tam altın: 18 bin 613 lira

Yarım altın: 9 bin 306 lira

Gram altın, tarihi rekorunu geçen hafta 2 bin 749 lira ile kırmıştı.

ALTININ DEĞERİNİ ARTIRAN NEDENLER

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yaklaştığına dair beklentilerin güçlenmesi, merkez bankalarının altın alamı, Çinli tüketicilerden gelen artan satın alımlar ile Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar altının ons fiyatını destekliyor.

Analistler, altında "güvenli liman" özelliğinin öne çıktığını, altın fiyatlarının gücünü korumasında jeopolitik risklerin payının büyük olduğunu savunuyor.

ALTINI İLGİLENDİREN GÜNDEM

Perşembe ve cuma günleri ise Kansas City Fed Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek "Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu"nda merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 33,8512 lira

Euro: 37,5103 lira

Sterlin: 44,0909 lira