Ons altın rekor kırdı, gram altın tekrar yükseldi

Ons altın geçen hafta kırdığı rekoru (2 bin 509 dolar) geçerek bugün 2 bin 523 dolarla yeni bir rekora imza attı.
Bu yurt içindeki altının değerine de yansıdı.
Dünyada jeopolitik gerginlikler altın fiyatı üzerinde etkili olurken yurt içinde de düğün sezonunun yaşanması ve bireysel fiziki altın talebindeki artış fiyatları yukarı yönlü etkiliyor.
ALTIN FİYATLARI
İstanbul, Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 2 bin 744 lira
Çeyrek altın: 4 bin 653 lira
Cumhuriyet altını: 18 bin 959 lira
Tam altın: 18 bin 613 lira
Yarım altın: 9 bin 306 lira
Gram altın, tarihi rekorunu geçen hafta 2 bin 749 lira ile kırmıştı.
ALTININ DEĞERİNİ ARTIRAN NEDENLER
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yaklaştığına dair beklentilerin güçlenmesi, merkez bankalarının altın alamı, Çinli tüketicilerden gelen artan satın alımlar ile Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar altının ons fiyatını destekliyor.
Analistler, altında "güvenli liman" özelliğinin öne çıktığını, altın fiyatlarının gücünü korumasında jeopolitik risklerin payının büyük olduğunu savunuyor.
ALTINI İLGİLENDİREN GÜNDEM
Perşembe ve cuma günleri ise Kansas City Fed Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek "Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu"nda merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar: 33,8512 lira
Euro: 37,5103 lira
Sterlin: 44,0909 lira
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