Ons altının gramı 1.993 dolara çıktı

Dünya piyasalarında Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yaşanan belirsizlik ons altını yükselişe geçirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı, dünyadaki merkez bankalarının hamleleri, yüksek enflasyon ve koronavirüs salgınının etkileri, altının onsunu yukarı yönlü harekete geçirdi.

Güvenli liman olarak kabul edilen ve haftaya yükseliş ile başlayan ons altın, şu sıralar 1.993 dolardan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'nın yıl sonu beklentisi 1.100-1.200 bandında

Artışın dünya piyasaları kaynaklı olduğunu belirten Kapalıçarşı esnafı, gram altında sene sonu beklentinin dolara bağlı olarak 1.100 ile 1.200 lira bandında olacağı öngörülüyor.

Gram altın 940 lira

Gram altın şu sıralar 940 lira, çeyrek 1.550 lira, yarım 3 bin 100 lira, tam 6 bin 200 liradan işlem görüyor. Ülkemizde düğün sezonun yaklaşması ile birlikte altına olan talebin arttığını belirten Kapalıçarşı esnafı, bu talebin artacağını söylüyor.

“Altına talep devam edecektir”

İHA'nın haberine göre, ons altının yükselmesinin sebebinin dünya piyasalarıyla alakalı olduğunu vurgulayan Kapalıçarşı esnafı Atilla Saraç, “Savaşın devam etmesi, pandeminin kısmen devam etmesi ve gelişmiş ülkelerin enflasyonu yüksek çıkması ile birlikte altın doğal olarak güvenli liman oluyor. Çin’in Shanghai şehrinde tedbir amaçlı kapanma söz konusu. Tüm dünya piyasaları ister istemez etkiliyor. Bu da altını pozitif yukarı doğru etki yapar. Düğün sezonun gelmesi ile birlikte altına talep şu anda var. Önümüzdeki günlerde de talebin olacağını düşünüyorum. Bununla beraber TL bazında altının kısmen yukarı etki yapacağını düşünüyorum. Gram altın 940 lira, çeyrek bin 550 lira, yarım 3 bin 100 lira, tam 6 bin 200 liradan işlem görüyor. Gram altın sene sonu beklenti doların durumuna göre değişkenlik gösterir fakat benim kişisel görüşüm 1.100 ile 1.200 lira bandında olacaktır."